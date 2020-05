Esküvőn, temetésen eltérő a szabályozás

A május 4-én életbe lépett, a kijárási korlátozást enyhítő intézkedések az esküvők és a temetések szigorú rendjén is lazítottak némileg.

A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy több helyen lehetőség van az esküvőn résztvevők létszámának növelésére. A megyeszékhelyen például a korábbi nagyon szűk kört a Hiemer-ház házasságkötő termének adottságaihoz igazítva és a másfél méteres távolságot betartva huszonnégy személy jelenlétére bővítették. Az utóbbi hetekben egyébként harmincnégy kérelem érkezett a kitűzött esküvő időpontjának módosítására Fehérváron. Aki nagyobb létszámú esküvőt szeretne, annak a Hiemer-ház báltermét tudják biztosítani. Ezt azonban előzetesen egyeztetni kell.

Mivel a személyes ügyfélfogadás átmenetileg szünetel az esküvőszervezéssel kapcsolatban, ezért módosítási kérelmeket jelenleg csakis írásban lehet benyújtani. Új esküvői szándék bejelentésére személyesen várhatóan május 18-tól lesz lehetőség Székesfehérváron.

Nem így Csákváron, ahol az elmúlt hetekben is folyamatosan zajlottak az esküvők, sőt Tóth Jánosné címzetes jegyzőtől azt is megtudtuk, hogy „vendég párokat”, vagyis olyanokat is összeadtak, akik a saját lakhelyükön ezt nem tudták megtenni, mert ott nem adtak esküvőre időpontot. Ami a résztvevők számát illeti, a házasságkötő terem méretét figyelembe véve legfeljebb tizenöt fő vehet részt a szertartáson.

Bicskén ugyancsak zajlanak az esküvők és szintén adnak össze más településekről bejelentkező házasulandókat is, ám ott a szabály az, hogy csak a pár és a két tanú lehet jelen az esküvőn. Úgy tűnik tehát, hogy településenként változók a lehetőségek, illetve az esküvőn résztvevők számának meghatározása is.

A május 4-étől életbe lépett új szabályozások lehetővé teszik, hogy a kegyeleti szabályok és a biztonságos távolság megtartásával korlátozás nélküli résztvevői számmal lehet temetéseket tartani. Azonban, ahogy azt Vadász-Király Edittől, a Kegyeleti Központ vezetőjétől megtudtuk, a temetési szertartásokon a ravatalozókban, annak méretétől függően továbbra is legfeljebb 5–10 hozzátartozó tartózkodhat. A központi ajánlásokat tekintik mérvadónak a lapunk által megkérdezett vidéki temetőkben is. A szertartások egyébiránt a megszokott módon folynak, vagyis az elhunytat búcsúztató egyházi vagy világi személy kimegy a temetésekre.