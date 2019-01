A csúszós utak miatt csúszik a hulladék elszállítása

Január elején olvasói jelzések nyomán írtunk arról, miért nem vitte el a teli kukákat a Depónia Kft. január 1-jén. Nos, újabb olvasó keresett meg minket, hogy január 8-án nem vitték el a szelektív hulladékot tartalmazó zsákokat.

A sárga zsákok nem csak Székesfehérváron, az Öreghegyen maradtak a házak előtt, de Iszkaszentgyörgyön sem szállították el őket. Lapunk ismét felkereste a Depónia Kft.-t, ahol Polónyi Dóra PR-vezető elmondta, Székesfehérváron egyértelmű a helyzet: az Öreghegyen – ahogy eddig is – minden páratlan héten kedden szállítják el az utcára átlátszó zsákban kirakott szelektív hulladékot. Év elején persze nem mindig egyértelmű, hogy melyik is az első hét, ezért érdemes megnézni vagy az éves hull adékszállítási naptárt vagy egy határidőnaplót, amelyben számozva vannak a hetek. A megyében viszont vannak olyan települések, mégpedig Zámoly, Bodajk, Sukoró és Pátka, ahol az utak csúszóssága miatt bizonyos utcákból nem sikerült begyűjteni a kommunális hulladékot. Ezt várhatóan a jövő héten tudják pótolni.

Iszkaszentgyörgyön január 8-át jelölte meg a szolgáltató a szelektív szemét elszállítására, ami aznap nem történt meg. A pontos ok még nem tisztázott, a PR vezető annyit közölt, az időjárás miatt csúszott a szállítás. A sárga zsákokat szerda délelőtt végül elvitték, bár addigra voltak, akik azt visszavették az utcáról. Ők a következő hónapban esedékes szállításkor kirakhatják a most el nem vitt szelektív szemetet is, erre nem vonatkozik mennyiségi korlát.

Ahogy arról a cég PR vezetője tájékoztatta lapunkat, a megyében viszont vannak olyan települések, ahol az utak csúszóssága miatt bizonyos utcákból nem sikerült begyűjteni a kommunális hulladékot. Ilyen a héten Zámolyon, Pákozdon, Sukorón és Bodajkon fordult elő. A szállítást, ha nem áll elő ismét valamilyen kizáró időjárási körülmény, mindenhol a következő szállítási napon, vagyis egy héttel később pótolják és vállalják, hogy a hulladékgyűjtő edények mellé bármilyen, zsákban kihelyezett plusz hulladékot elszállítanak. Érdemes néhány hasznos tanácsot megfogadni. Ha nem biztosak abban, mikor esedékes a hulladék elszállítása, nézzenek utána az éves hulladékszállítási naptárban. A Depónia Kft. honlapján és a közösségi hálón lévő oldalán is rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit.

