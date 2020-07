Egy korábban kihasználatlan gárdonyi terület értékesítése körül vannak viták

Egy több darabból álló ingatlant adott el a város. Az ügy felkavart némi port, de a polgármester és a képviselők többsége támogatta az értékesítést.

Eladott a város egy közel 3 ezer négyzetméteres ingatlant egy vállalkozásnak. Sokan a vagyon elherdálását látták ebben, mások pedig attól féltek, hogy eltűnnek majd a szabadstrandok, illetve, hogy sok­emeletes paloták nézik majd magukat a tó tükrében. Sokan kifogásolták a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítását is, féltve a partot.

Tóth István polgármester szerint ez nem más, mint politikai támadás

– A HÉSZ megváltoztatása csak folyamatban van, még nem történt meg, majd ősszel döntünk, de azt fontos tisztázni, hogy itt 7,5 illetve 10,5 méter magas épületekről van szó, tehát nem a nagy befektetők sokemeletes álmairól, mint ahogy sokan állítják.

– A HÉSZ utolsó módosítása 2009-ben történt, és az akkori képviselő-testület még nem számolt azokkal a változásokkal, amik azóta történtek a településen. Az elmúlt évek eredményei Gárdonyba is elértek, így már tudtunk fejlődni, és végre tudunk azon gondolkozni, hogy az elhanyagolt tópart is új, kedvesebb formában álljon valamennyiünk rendelkezésére – mondta el lapunknak nyilatkozva a polgármester. Mint azt a városvezetőtől megtudtuk, 208 ezer négyzetméter fürdőhelye van a városnak, plusz a termálfürdő, és ezen kívül is vannak nem hivatalos fürdőhelyek. Kevés olyan hely van ebben az országban, amely ezt elmondhatja magáról, ugyanakkor ennek a városnak ez az egy bevételi forrása van. A tópart mai felosztása fél évszázada alakult ki. A korábbi mocsaras, lápos területet akkor építették olyanná, amilyen most. Azóta sok idő telt el, és a tóparti településnek még karbantartani sem volt pénze a területeket, nemhogy fejleszteni.

A polgármester úgy fogalmazott: – A Pisztráng kemping három-négy éve működik és fejlődik az új tulajdonossal. Ez a terület Gárdonynak egy olyan periférikus része, ahol kevesen járnak. Ennek a kempingnek nincs tóparti szakasza, soha nem is volt, és a tónak csak egy mocsaras része található ott, ahol be se lehet menni a vízbe. Tavaly márciusban kereste meg a vállalkozó a várost, hogy szeretnék megvenni a területet.

Idén márciusban mindenki látta, hogy nehéz év lesz a vírus miatt, elég, ha csak arra gondolunk, hogy 36 millió forint gépjárműadótól esett el a település. Ez a hatalmas kiesés természetesen érthető, hiszen a vírus elleni védekezésből mindenkinek közösen ki kell venni a részét. Ugyanakkor az idegenforgalmiadó-bevétel is töredékére zsugorodott, az iparűzési adó pedig, ami a város méretéhez képest egyébként is kevés, felére csökkent. Közben pedig a lakosságnak vannak elvárásai, aminek meg kell felelni.

Tóth azt mondta: – Ez a több darabból álló ingatlan a településnek évente félmillió forintjába került, kiadást jelentett az időnkénti kaszálás miatt. A Pisztráng jelezte az önkormányzat felé a vételi szándékát, az önkormányzat pedig kitűzte a 25 millió forint feletti ingatlan eladása esetében kötelező pályázatot. Azt gondolom, hogy egy ragyogó üzletet csináltunk. Hozzájutott a város 65,5 millió forinthoz, amivel egyrészt folytatni tudjuk a jelenleg is futó fejlesztési projekteket. Másrészt a tulajdonosokat újabb lehetőségekhez juttatjuk, ami által több adót fizetnek majd az önkormányzatnak. A pénzeket visszaforgatjuk, tehát a vagyon nem vész el.

A polgármester végezetül azt mondta: Az eladás során semmi olyan dolog nem történt, ami nem korrekt, illetve ami a gárdonyi lakosok számára nemtetsző dolog lenne.