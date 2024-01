Ingatlanbazár 1 órája

Utál lépcsőzni? Mit szólna egy földszintes passzívházhoz, extra panorámával?

Már két évvel ezelőtt is megfordult az ingatlanpiacon ez a 210 nm-es, gyönyörű ház, az ára viszont azóta nem változott. A Csókakőn található ingatlanért jelenleg is 175 millió forintot kérnek. Persze ennyiért már komoly kritériumokat állíthatunk fel, de véleményünk szerint ez az ingatlan megfelel a legmagasabb elvárásoknak is.

“Csókakői álomház!Csókakőn – Székesfehérvártól 23 km-re – eladó egy földszintes, alacsony fenntartású, extra panorámával rendelkező családi ház! (2009-es építésekor súrolta a passzívház kategóriáját)Rétegelt, ragasztott fa szerkezetű; jó hőszigetelésű, minőségi anyagokkal kivitelezett családi ház.Röviden: csodás panoráma, környezettudatos kivitelezés, modern megjelenés, minőségi anyagok!Nappali - négy háló, két fürdő, nagy terasz!Egy szinten, nincs lépcsőzés!Jöjjön nézze meg és szeressen bele![...]” Még több remek lehetőség az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.





