Rododendron – A besúgó és a lelkiismeret

A csákvári csárdában ebédel egy forró nyári napon a rusztikus gerendák alatti teraszon Cserhalmi György és Gáspár Tibor, a magyar színészvilág két meghatározó alakja. Valljuk be, azért ez nem mindennapos dolog. Filmet forgatnak a helyszínen, a rendszerváltozás idejének hézagosan feltárt és leginkább alig publikált időszakáról. Hogy ki milyen filmszerepet vállal, nálunk még mindig nem csupán munka, miként az sem véletlen, hogy melyik művészt kérik fel bizonyos szerepekre.

A Rododendron című rövidfilm írói, forgatókönyvírói és rendezői, Kovács Levente és Törcsi Levente érzelmileg is elkötelezettek a téma iránt, noha életkoruknál fogva nekik inkább történelem ez a korszak. Az államszocializmus összeomlásának végén járunk, konkrét dátummal. Az osztrák–magyar határzár, azaz a vasfüggöny jelképes átvágásának napján: 1989. június 27-én. Érdekes.

„A rendszerváltozás számos kérdése megoldatlan a mai napig. Voltak, akik átejtőernyőztek a birodalomból a birodalomba”

A kommunizmusnak nevezett „negyvenév” végtelen hosszúnak tartott időintervallumához képest már a rendszerváltástól is eltelt harminc esztendő! – Abban az évben töltöttem be a tizennyolcadik évemet, akkor lettem felnőtt, nekem kétszeresen is emblematikus momentum az életemben – mondja az egyik szerző, Kovács Levente. – Mindig is foglalkoztatott a téma, a rendszeren belüli besúgó öneszmélése, s hogy milyen lehet egy új személyiséget kapni. A sztori társadalmi üzenete, hogy az önrendelkezés hiánya milyen önsorsrontó lelkiállapotot képes előidézni, illetve mások életére milyen csapást hozhatott az a helyzet. Az ügynök rádöbbenése arra, hogy mit tett, s miben hitt. – Hiszünk a sztoriban – teszi hozzá a csaknem tíz évvel fiatalabb szerzőtárs, Törcsi Levente. Két ügynök és egy áldozat találkozásának sűrítménye a kisjátékfilm, ami a TV Com, a Focus Fox és a Lighthouse Film koprodukciójában készül, s az NMHH Médiatanácsának Huszárik Zoltán-pályázatán nyert támogatást. A tervek szerint a Duna televízióban mutatkozik be az alkotás még az idén, a harmincéves évfordulón, erősíti meg a szerzőpáros. A történetben Cserhalmi György, magas rangú III/III-as tartótiszt, Veszprémi ezredes találkozik Faragó nevű ügynökével, aki Rododendron fedőnéven írta jelentéseit – a karaktert Gáspár Tibor személyesíti meg.

Faragó vallató ügynök volt, maga is verte áldozatait, s az ő védelme érdekében új személyazonosságot adományoz neki a rendszer az összeomláskor (?), Veszprémi ezredes közvetítésével. A drámai csavar: Bárdos Imre neve áll az okmányokban, ami véletlenül azonos egy létező személyével, azéval, akit történetesen Faragó-Rododendron vert nyomorékká – őt Görög László alakítja a filmben. Végül is két találkozásnak lesz tanúja a néző – a két ügynökének egy fekete Mercedesben, s a vallató ügynök és áldozatának találkozásának a (forgatásra kiválasztott) csákvári csárdában. Az étterem 1989-ben nyitott meg, külseje azóta is maradt, idézi a korszakot. A vallató és áldozata ebben az idősíkban már mindketten kerekesszékben ülnek, ennek szintén dramaturgiai jelentősége van, afféle sorsszerű igazságszolgáltatás gyanánt is. – A rendszerváltozás számos kérdése megoldatlan a mai napig. Voltak, akik átejtőernyőztek a birodalomból a birodalomba – mondja kesernyésen Cserhalmi György, ismert időnkénti karcos véleménye. Mindenki nagy szeretettel fogadja a nemzet színészét betegsége és műtétei, s felgyógyulása nyomán.

A művész kicsit biccent, de keményen állja a forgatás viszontagságait s a hőséget. Grósz Károly, az utolsó pártfőtitkár szolgálati autója a traileren várja a két főszereplő „jelenését”, nincs szükség izzadságot sminkelni. Szót ejtünk futólag a történelmi korszakról, van véleményük, az ellentmondásokat is ismeri, akik tudatos felnőttként élték át a korszakot. Cserhalmi azt mondja, a Gondviselés gesztusa, hogy személyesen nem élt át olyan drámát, mint amiről a film szól, Gáspár Tibor is bólint rá. Cserhalmi elmosolyodik a felvetésen, hogy ezúttal ellenszenves, azaz negatív figurát alakít, miközben ő a „mi hősünk”, a kemény, vagabund, szeretni való kalandor és hazafi fenotípusa (mármint mi, a nézők szerint). A néző egyébként is hajlamos a színészt a szerepével azonosítani, Magyarországon és a történelmi filmekben pedig különösen… Cserhalmi szerint ehhez el kellett érnie a hetvenedik évét… (Tekintete, személyisége, kisugárzása – hála Istennek – felülírja ezt az állítást az öregségről.) – Filmen soha nem játszottunk együtt, színpadon utoljára a Kaukázusi krétakörben 1990- ben, a Nemzeti Színházban, Csiszár Imre rendezésében – idézi Gáspár Tibor az emlékezetes dátumot. – Mikor meghallottam, hogy Tyutyu is elfogadta a felkérést a filmszerepre, én is igent mondtam, bár megtisztelt a feladat is – fűzi hozzá. S persze ő is beszél a rendszerváltás körüli időkről. – Mit tud hozzátenni a színész a történethez? Mitől lesz hiteles az alakítás? Ez a pálya gyógyszer, olyasmit is eljátszhatunk, amihez soha semmi közünk nem volt, s rejtett csakrákat nyit meg bennünk. – Tollal a kezünkben olvastuk a szövegkönyvet, a szerzőktől szabad kezet kaptunk a helyenkénti módosításokra – bólint (a pályatársak körében Tyutyu) Cserhalmi György. – Akkor tettünk eleget a feladatnak, ha a szavak megtelnek tartalommal, olyasmivel, amit csak mi tudunk. – A film nem regény, mesélnek a képek, az idők. Mesélnek a csöndek is – mondja Gáspár Tibor. Készen áll a fekete Mercedes, Dobóczy Balázs (HSC) operatőr vár a szikrázó napsütésben, az „ügynökök” beszállnak a hátsó ülésre. Indul az utazás és az időutazás.