Múltalapra épít szebb jövőt az isztiméri Jóba Endre

Komplett katonai öltözetek, kellékek, kiegészítők, személyes emlékek, levelek, fegyverek és megannyi más hadieseménnyel kapcsolatos lelet, relikvia került az isztiméri Jóba Endre szombaton nyíló kiállításának tárlóiba.

Már kiskorában is a katonásdi volt a hobbija?

– Nagyon szerettem rajzolni, köztük katonákat, kardokat is, ám a legkedvesebb elfoglaltságom a mozgatható kezű katonákkal megvívott csaták voltak. A történelem iránti érdeklődés a családi események miatt került figyelmem középpontjába. Édesapám szüleit Felvidékről telepítették ki, amire úgy derült fény, hogy gyermekkoromban a nagymama mindig „Cseszkóba” ment temetésre meg a rokonokhoz, és rákérdeztem a dologra. Akkor megtudtam, hogy rossz helyen álltunk a háborúban, és hogy az a terület valaha Magyarországhoz tartozott. Ez az élmény indított el ezen az úton. Elkezdtem utánanézni a múltnak, megszereztem az első Nagy-Magyarország térképemet, ami azóta a kiállítás darabja lett. Sokat mesélt a nagymama, hogy mi is volt a háborúban, ott, Madaron, ahol valaha élt, és így még mélyebben érintett a dolog.

Hogyan és mikor kezdődött a gyűjtőmunka?

– Úgy harminc éve, rozsdás, értéktelennek tűnő vasakkal kezdődött az egész, amire mások rá sem néztek. A bejáratnál álló legelső tárló üvege alatt van egy rozsdamarta cső, ami leginkább valami mezőgazdasági gép alkatrészének tűnik. Kiderült, hogy valójában a német villámgépfegyver, az MG 42-es cserecsöve. Úgy akadtam rá, hogy le volt ütve az udvarunk talajába és a kutyánk lánca ahhoz volt kikötve, emellett a kutya vizes­edénye is egy nagyobbacska lőszer hüvelyéből készült. Itt Isztiméren rengeteg hadianyag volt a házaknál, az erdőben, és ahogy egyre inkább kerestem, még többet találtam.

Hatalmas mennyiség halmozódott fel, mit szólt hozzá a család?

– Egyre csak gyűlt a leletanyag és egyre fogyott a hely. Közben megszületett az első gyermekem, akinek a szobájában obsitok tarkították a falat. Egyik gyönyörű szerzemény került be a szobájába a másik után, aztán a feleségem rámpirított, hogy valamit találjak ki, mert a gyerek gyakorlatilag múzeumban lakik. Jó példa arra, hogy milyen környezetben nőtt fel az első fiam, hogy a babafotókon régi katonai kitüntetések csillognak a rugdalózó mellrészén. Később megszületett a második fiam, de szerencsére ő már nem volt kénytelen tárlat mélyén lakni. Ettől függetlenül remélem, lesz kinek továbbadni a szenvedélyt. Amikor kicsik voltak, akkor nagyon nyitottnak bizonyultak. A nagyobbat most egy kicsit elragadta az internet. A kicsi még jön, foglalkozik vele, de várhatóan ő is elkanyarodik majd kis időre. Abban bízom, hogy visszatérnek és együtt csináljuk, vagy akár folytatják, amit elkezdtem.

Mit láthat az érdeklődő a kiállítás megnyitóján, október 10-én?

– Édesapám elhunyt, ám a házhoz ragaszkodom, így ebben a Köztársaság utcai házban rendeztem be a magángyűjteményem kiállítását. Ha minden leletet egyesével számolok, akkor háromezerre is tehető a talált, vett, szerzett, cserélt kincsek száma. A hozzánk látogató ebből úgy ezernyi fegyvert, ruhát, eszközt, frontról írt levelet láthat a megnyitón az épületben. A legrégebbi darabok a szabadságharc utáni időszakból valók, míg a legújabbak a Néphadseregben rendszeresített eszközök, egyenruhák és fegyverek, amiket én magam is viseltem, használtam katona koromban. A gyűjtemény másik, nagyobb része is érdekes, de annak bemutatására már nem elegendő egy családi ház. A harckocsi, illetve tankalkatrészek eleve csak az udvaron kaphattak helyet. A muzeológusok csak a szépeket akarták kiállítani, én inkább azt mutatom, ami van, vagyis olyan leleteket, amiken akár látszódnak a történelem és az idő viharai.