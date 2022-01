A gyógyszertár üveges szélfogójában már érezheti a belépő, hogy igen régi helyen jár, ám ahogy a második ajtót is átlépi, teljes valójában tárulkozik fel előtte a 19. századbeli patika. A helyiségben körben a fal mellett jellegzetes régi fabútorok sorakoznak, a szekrények ajtajain és a fiókokon kis számozott, vagy feliratos táblák láthatók. Az üveges vitrinek egy részében korabeli gyógyszeres üvegcsék és kerámiatartók kaptak helyet. Akinek van egy kis fantáziája, az enteriőr láttán könnyen elképzelheti a letűnt korok felsőbb osztálybeli urait cilinderben, fekete felöltőben, szürke kamáslis cipőben, vagy hölgyeit hosszú, buggyos ujjú ruhában, könyékig érő kesztyűben, csipkés esernyővel. Persze van ebben némi csalás, hisz egy vidéki patikában aligha futhattunk össze ilyen előkelő népekkel, de valószínűleg a városokban sem maguk jártak gyógyszerért a gazdagok. Az acsai patikában a híres gyógyszerész, Kazay Endre egy kései utódja, Burgetti László, a gyógyszertár vezetője fogad, aki 1996-ban vásárolta meg a privatizációra bocsátott gyógyszertárat. Az épületről azt mondja, vályogból készült, egyszerű falusi ház, aminek egy részét a háborút követően eredetiben hagyták, hogy mintapéldánya legyen a szegény, falusi gyógyszertárnak. A középső helyiség márványpadlója, ami némileg kilóg ebből a koncepcióból, még a privatizáció előtt készült, annak a felújításnak a részeként, amin az épület a szocializmus idején átesett. Az idős patikus mesélte azt is, hogy a bútorzat valóban eredeti, az egyik szekrényajtó belső felén ma is látszanak azok a karcolások, amelyek a híres előd körme nyomán keletkeztek az ajtó rendszeres kinyitása, becsukása során. Burgetti László nem a Kazay iránt érzett csodálat és tisztelet miatt nem újíttatta fel. Félreértés ne essék: nagyon is csodálja és tiszteli elődjét, hiszen éppen miatta és munkássága miatt jött annak idején Vértesacsára. Pénze nincs rá. Az épület külső falán tábla hirdeti: a szóban forgó házban élt és a már akkor is létező patikában dolgozott 1918-tól 1923-ban bekövetkezett haláláig Kazay Endre, a 20. század elejének híres magyar gyógyszerésze. Kazaynak több száz tanulmánya jelent meg hazai és külföldi szaklapokban, és több előadást tartott a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület tudományos összejövetelein. Sokan zseniálisnak tartották. Polihisztor volt, aki a gyógyszerészet mellett más tudományokban is jeleskedett. Ő rajzolta meg például a Pál-völgyi-barlang egyik első térképét, de foglalkozott többek között meteorológiával, irodalommal, csillagászattal, antropológiával, zeneesztétikával is. – Szegény volt, nagyon szerencsétlen, nehezen élt, még télikabátot sem tudott magának venni. Hiába volt korának egyik zsenije, ahogy az másokkal is előfordult, életében nem, csak halála után ismerték el munkásságát. Pedig sokszor és sokat próbálkozott. A faluban persze szerették, és ma is őrzik az emlékét, többek között az általános iskola is az ő nevét viseli. Itt is van eltemetve. Nekem nagy példaképem, életútja és munkássága vonzott a faluba. Miatta vállaltam ennek a gyógyszertárnak a működtetését – árulta el Burgetti László, aki hozzátette, a vértesacsai gyógyszertár fenntartása közel sem rentábilis, de tartja, mert szívén viseli az acsai emberek egészségét. És szereti a házat is, amit beleng a híres előd szellemisége, és ez az ő tudományos munkásságát is motiválja. Itt született több szakkönyve is. Burgetti László alapítványt is tett a Kazay-örökség ápolására, és a gyógyszertárból nyíló kis helyiségben egy emlékszobát is létrehozott, ahol fotók, térképek, leírások és személyes tárgyai közül több minden is megtekinthető. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1968-ban, Kazay születésének 90. évfordulóján emlékérmet készíttetett a tiszteletére, amelyet kiemelkedő, hosszú időn át tartó tudományos vagy társasági munkáért adományoznak. Az érmet megkapni ma a magyar gyógyszerészet egyik legnagyobb elismerése. A Kazay patikába tehát nem csak gyógyszerért lehet bemenni, és ha szépen kérik, Burgetti László szívesen és színesen mesél az épületről és egykori patikusáról is. Tegyenek egy próbát!