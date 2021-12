– Laskó Gábor kollégámmal az oktatás területén láttunk három lehetőséget is a fejlesztésre. Az általa vezetett rendvédelmi e-napló már elavult. Márpedig nálunk reggel nyolctól délután háromig tematikus képzések zajlanak, és ennek a dokumentációját bonyodalmas vezetni. A számítógépen elkészített lapokat ki kell nyomtatni és golyóstollal kitölteni, hogy ki van táppénzen, szabadságon, jelen, kapuszolgálatban, vezényelve vagy éppen parancsnoki engedéllyel távol. Ha ez megvan, akkor ezeket az íveket le kell fűzni, és év végén ezt a papírhalmot ellenőrzik. Az egyik fejlesztési terv tehát ennek modernizálása volt, vagyis a civil oktatásban már régóta használt és bevált e-napló előnyeinek beemelése a tűzoltóképzés gyakorlatába. A másik fejlesztési terv abból indult ki, hogy nálunk nincs egy olyan online is elérhető, központi tudástár, ahol rendszerezetten lennének az oktatási anyagok, köztük a legfrissebb ránk vonatkozó jogszabályok. Márpedig kell egy ilyen és ezen belül kellene egy új, modern online vizsgafelület is. Természetesen nem volt elég ötletelni, mert azt is ki kellett dolgozni, hogy mindez hogyan valósítható meg.