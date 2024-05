A Fejér Vármegyei Kupának ugyan nincs olyan jelentős múltja, mint a Magyar Kupának de azért nem panaszkodhatunk, mivel az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága által létrehozott megmérettetés 2016/17-es idényben indult útjára, és azóta évről évre az egész megye labdarúgását megmozgatja, ősztől tavaszig.

Megadta a módját az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága, hiszen nívós sajtótájékoztató keretében vezette fel a döntőt, melynek résztvevő együttese a vármegyei I. osztály élcsapatai közé tartoznak. A Sárbogárd SE még harcban van az aranyéremért a MÁV Előre Főnix FC-vel, a Móri SE pedig úgy tűnik, hogy akár már a hétvégén lezárhatja a bronzéremért folytatott küzdelmet, amennyiben nyer Mezőfalván.

Mint arra sokan emlékezhetnek tavaly ugyanitt, Sóstón a Lajoskomárom négyezer szurkoló előtt győzte le a Baracs SE gárdáját 2-0-ra.

Mészáros Attila Székesfehérvár sportot is felügyelő alpolgármestere a stadiont üzemeltető házigazda nevében osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel.

- Nagy örömmel mondtunk igent az idei évben is a labdarúgó szövetség megkeresésére látva a tavalyi nagy sikert, ahol megyei kupadöntőn országos szintű nézőcsúcsot produkáltak. Így természetesen idén is biztosítjuk a stadiont. Nagyon fontos számunkra, hogy az amatőr labdarúgást támogassuk, és közelebb hozzuk a profi futballhoz, nincs ennél jobb lehetőség arra, hogy a vármegye két legjobb kupacsapata régió legnagyobb stadionjában mérkőzzön.

- Izgalmas, jó mérkőzés várok, mindkét csapat fogadkozik, mindkét csapat jó eredményt akar elérni nagyon jó helyszínen, várhatóan komoly nézőszám mellett. Egy amatőr csapatnak egy életre szóló élmény lehet ilyen körülmények között pályára lépni. Biztos vagyok benne, hogy nagyot fognak küzdeni, magukért, a településükért, egy barátságos, a fair playnak megfelelő, korrekt összecsapáson. – tette hozzá Bencsik István a Vármegyei Labdarúgó Szövetség társadalmi elnöke.

Schneider Béla az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága vezetője pedig büszke lehet arra, hogy egy ilyen nagy volumenű rendezvény országos szinten szinte egyedülálló, és ennek ékes bizonyítéka volt a 2023-as finálé is.

- A kupasorozatot már elkezdjük a bajnokság elején augusztusban, és ilyenkor már a két legjobb csapat lépett pályára a döntőben. Más megyék is rendeznek döntőt, de információim szerint ilyen érdeklődés ilyen nagyszámú nézőt sehol sem vonzott. Amatőr mérkőzésen közel 4000 szurkoló volt jelen, olyan településekről ahol 2500-3000 a lélekszám, és ez nagyon sokat emelt a kupa megítélésén is színvonalán. Presztízs a csapatoknak ide eljutni, és megtiszteltetés számukra egy ilyen stadionban futballozni.

A Sárbogárd SE együttese a bajnokságban egyedülálló, tíz meccses veretlenségi sorozat után van, éppen a múlt héten szenvedte el tavasszal Ercsiben az első vereségét idén, de a gárdát hosszú évek óta dirigáló Pajor László vezetőedző bizakodó az esélyeket illetően.

- Győzni szeretnénk mindenképpen, mi a Mol Magyar Kupából indultunk, és egy jó Dombóvárt sikerült nehéz mérkőzésen az első fordulóban legyőzni, majd ezt követően a Kaposvári Rákóczi csapatával is végig partiban voltunk, egy gól döntött, így jöttünk ide a Fejér Vármegyei Kupába. Itt az első mérkőzésünk a Tordas ellen volt, akikkel mindig kemény és harcias mérkőzéseket játszottunk, és egy látványos találkozó után jutottunk tovább. Majd jött két alacsonyabb osztályú csapat (Bakonycsernye 3-1, Pátka 4-0 - a szerk.), itt a nehézséget az adta, hogy a kupa szabályai szerint döntetlennél a hazai alacsonyabb osztályú csapat lép tovább. Ügyes csapatok voltak, de mindkét mérkőzést biztosan nyertük. Ez adta meg a lehetőséget, hogy ebbe a nagyszerű stadionba jöhessünk. Amennyiben úgy alakul mindent megteszünk, azért, hogy hazavihessük a kupát. A bajnokságban mindig a következő fordulóra koncentrálunk, így is játszottunk. A kupa volt a kivétel, csak az volt a szemünk előtt, hogy ide eljussunk. Sajnos az Ercsi ellen a tízmérkőzéses győzelmi szériánk megszakadt, pedig kifejezetten jó fociztunk. Az első fél órában látványosan és rengeteg helyzetet kidolgozva játszottunk, ám a befejezések nem sikerültek, és egy ártalmatlan szituáció után az Ercsi megszerezte a vezetést. Állandó nyomás alatt voltak, de edzőjük folyamatosan biztatta őket, és nem tudtuk győzelemmel lezárni a mérkőzést. Ez fájó pont, főleg úgy, hogy így megnőtt a különbség a Főnix FC javára, és most a hétvégén velük fogunk játszani. Az év legfontosabb mérkőzése áll előttünk szerdán, a fiúk élesek attól függetlenül, hogy kikaptunk Ercsiben, bár jót tett volna az önbizalmunknak, ha megszerezzük a három pontot. Szeretném, hogy szombaton és szerdán is győzelemmel jöjjünk le a pályáról!

- Nagy érdeklődéssel várják Sárbogárdon a döntőt, nem véletlenül, mert ha ránézünk a megyei amatőr futball térképére, akkor azt láthatjuk, hogy északon a móri, délen pedig sárbogárdi központról beszélünk, és így félúton találkoznak a csapatok ebben a nagyszerű létesítményben. Az utánpótlás játékosok és szülők, családtagok, hozzátartozók már nagyon várják a mérkőzést, sokan fognak bennünket elkísérni. Nagy élmény lehet a résztvevőknek, emellett példát mutathatnak az utánpótlásban nevelődő srácoknak, hogy legyen kedvük futballozni, és néhány év múlva ők is ilyen stadionban játszhassanak. – hangsúlyozta Nagy Ármin a sárbogárdiak szakosztályvezetője.

A díszes kupák gazdára várnak a finálét megelőzően

Fotó: Horog László/FMH

A Móri SE együttese tavaly még az NB III-ban szerepelt, visszatérve az amatőr futballba tavaly nyáron komolyabb változáson ment át a játékoskerete, de úgy tűnik ez sem ingatta meg őket, hogy továbbra is élcsapatnak vallják magukat.

Németh Bálint több alkalommal irányította a piros-fehéreket, és az idény elején újra elfoglalta helyét a vezetőedzői pozícióban.

- Egészen biztosan megmozdul Mór, az utánpótlásban a gyerekeken keresztül a szülők is szervezkednek, bízunk abban, hogy rekordot döntünk, és a tavalyi nézőszámot felülmúljuk. Nehéz volt, mi már augusztusban becsatlakoztunk, és végig megyei első osztály csapatokkal találkoztunk, hogy végül ide kerülhessünk a Sóstói Stadionba. Úgy érzem, hogy a mi utunk volt a nehezebb, ha összehasonlítjuk magunkat ellenfelünkkel. Az NB III-ból történő kiesésünk után 14 játékos távozott, és ez meg is látszott az őszi teljesítményünkön. Még gyúrni kellett a csapaton! Az volt a tervünk idén, hogy minél több móri fiatal kapjon lehetőséget, építsünk be olyanokat, akik saját nevelésűek. Ez úgy gondolom sikerült, a bajnokságban az első hat helyezést tűztük ki, remélhetőleg a hétvégén bebiztosítjuk a dobogós helyezést. A kupadöntő számunkra ajándék, nem terveztük az év elején, hogy idáig eljutunk, meghatározó élmény lehet nekünk.– vélte a szakember.

- A bajnokságban sajnos kétszer kikaptunk a Sárbogárdtól, de itt a jó lehetőség arra, hogy a döntőben visszavágjunk. Ez számunkra kettőzött erőt ad, hogy igenis megmutassuk jó csapat vagyunk. Mindig komolyan vettük a kupát, és szerencsére ennek meg is lett az eredménye, és itt lehetünk ebben a gyönyörű stadionban. - emelte ki Végvári Ádám csapatkapitánya, aki lassan tíz éve erősíti a móri legénységet.

A fináléra szerdán 17 órától kerül sor tehát a Sóstói Stadionban, a találkozóról az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatósága online felületén (fejer.mlsz.hu) közvetítés is elérhető lesz.