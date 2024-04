Horváth Dominikkal a kapujában kezdett a magyar jégkorong-válogatott, és akadt is dolga a Hydro Fehérvár AV19 játékosának, mert az első tíz percben leginkább a védekezést volt alkalma gyakorolni a mieinknek. Támadásban nem csak döcögött, hanem egyenesen megállt a gépezet. A 9. percben pedig a védekezés is összeomlott, képtelenek voltunk felszabadítani, a lengyelek zsinórban háromszor is célba vették Horváth kapuját, és a harmadik lövés már hálót talált Aron Chmielewski révén, 1-0. Ezután már néha sikerült hosszabb látogatást tennünk a lengyel harmadban, de a statisztikában még így is Horváth neve mellett szaporodott serényebben a védésszám. A gólok száma viszont a lengyel csapat neve mellett, hiszen a 16. percben Marcin Kolusz passzolt Kamil Walegához, majd megkerülte a kaput és a hosszún érkezve végül ő vette be a kaput, 2-0.

A középső játékrészt jobban kezdtük, már a hazai kapus, Fucik is munkára lett fogva, de a folytatás nem alakult sokkal jobban, a harmad közepéhez közeledve emberhátrányba kerültünk Németh Kristóf kiállítása miatt, és Chmielewski duplájával már úgy tűnt hárommal mennek a hazaiak, de Kapica akadályozta Horváthot, így a bírók nem adták meg a találatot. Következett egy Nilsson büntetés, amit szintén kivédekeztünk, de a gólszerzésről értelemszerűen ebben az időszakban is lemondhattunk. Horzelski kiállításának köszönhetően végre mi is kipróbálhattuk a létszámfölényes játékot, ám a korong bejuttatása a lengyel harmadba is komoly nehézséget okozott, de végül egy távoli Nilsson bombával munkára fogtuk Fucikot. A pihenő előtt előbb rövid időre szimpla, majd kettős emberhátrányba kerültünk Mihály Ákos és Sárpátki Tamás szabálytalansága miatt, de sikerült kivédekeznünk, így nem változott az eredmény.

Nem úgy a záró harmad elején! Terbócs István passzolt Ambrus Gergőhöz, aki kapura lőtt, ezt még Fucik védte, de a kipattanót Németh Kristóf közelről bepöckölte, száz százalékban fehérvári gól, 2-1. Úgy érezhettük esély nyílhat az egyenlítésre, hiszen Kolusz ült ki két percre, de sajnos egy kontrából, emberhátrányban érkezett a harmadik lengyel találat, Filip Komorski volt a befejező, 3-1. Fél perccel később pedig már a negyedik is, kettő az egyben iramodtak meg a hazaiak, Maciej Urbanowitz vállalta az asszisztot, Dominik Pas volt a befejező, 11 perccel a vége előtt 4-1 oda. Ezt követően sem mi parádéztunk, sőt Stipsicz Bence kiállítása miatt inkább izgulnunk kellett. Aztán ahogy a fehérvári védő visszajöhetett a jégre, kapott egy kiváló passzt és úgy kilőtte balról a kapu jobb oldalát, hogy Fucik még most sem érti, 4-2. A hajrában lehoztuk a kapust, de Nilsson határozatlansága miatt erre is ráfáztunk, Dominik Pas duplázott, 5-2.

A mérkőzést büntetőpárbaj zárta, de ezt is a lengyelek nyerték, nálunk mindenki (Papp Kristóf, Varga Balázs, Sebők Balázs, Galló Vilmos és Szabó Bence) hibázott.

A következő felkészülési mérkőzést szombaton 15.45-kor ismét Lengyelország ellen vívjuk.