– Jó tavaszi rajtunk volt, minden mérkőzésen minimum három gólt rúgtunk és egyet sem kaptunk. Ez mind a védekező-, mind a támadójátékot is dicséri szerintem, tudunk miből önbizalmat meríteni meccsről meccsre. Emellett egyre jobban szokjuk egymást a csapattársakkal, próbáljuk folytatni ezt a teljesítményt – kezdte gondolatait lapunknak Tamók Rebeka, a Puskás Akadémia FC futballistája.

A 21 esztendős játékosnak saját elmondása szerint az elmúlt idényekben nem ment a legjobban a játék, most pedig egy régi-új poszton, támadó középpályásként szerepel a felcsútiaknál, ami érzése szerint eddig beválik.

– A téli szünetben azt tűztem ki magamnak célul, hogy ott legyek a házi góllövőlista élén. Jelenleg hét-hat-hat góllal állunk – mondta idei céljairól Tamók, akivel nemrég 2026-ig hosszabbított a Puskás Akadémia FC. Ezzel kapcsolatban korábban úgy nyilatkozott a klub honlapjának, hogy nagyon örül a lehetőségnek, hiszen szeretne részese lenni a kitűzött célok elérésének.

A hétvégi MTK elleni mérkőzéssel kapcsolatban elmondta, fájó pont számukra, hogy korábban még nem tudták legyőzni a fővárosiakat, és reméli, hogy sikerül elkapniuk ezúttal őket, mindenképp győzni mennek.

– Szeretnénk megőrizni a jó pozíciónkat a tabellán, most már a nagy halaktól is pontot, pontokat akarunk szerezni. Sokat javult a támadójátékunk, de még mindig több van bennünk, és az MTK ellen ez fontos lesz, hogy kihasználjuk az adódó lehetőségeket, észrevegyük az üres területeket, hogy tudjunk szervezni, de ami ennél is fontosabb, hogy védekezésben maximális teljesítményt nyújtsunk – zárta gondolatait Tamók Rebeka.