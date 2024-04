– Az elejétől éreztük, hogy egy nagyon jó társaság jött össze a srácokkal, nagyon jó kémia alakult ki, ennek is köszönhető, hogy ilyen jó mérleget sikerült elérnünk az alapszakasz folyamán – kezdte gondolatait az Arconic-Alba Fehérvár fiatal játékosa. Hozzátette, voltak nehezebb pillanatok, de szerencsére nagyobb hullámvölgybA szakember mellett e nem kerültek. Kiemelte, ha netán nehezebb pillanatba kerültek, akkor is volt olyan játékos, aki lendíteni tudott a csapaton, és ha nem is játszottak azon a szinten, amin szerettek volna, akkor is nyerni tudtak.

Takács Milán arról is beszélt, hogy hasznosítani tudták a nemzetközi kupában szerzett tapasztalatokat a honi bajnokságban.

– Az elmúlt években nem is nagyon volt ilyen, hogy öt vereséggel lehozzuk az alapszakaszt, ráadásul hazai pályán veretlenek is maradtunk. Örülünk, hogy így zártuk le ezt az időszakot – folytatta gondolatait a kettes, hármas poszton bevethető játékos.

A kosaras saját teljesítményével kapcsolatban úgy nyilatkozott, új helyzetbe került, hiszen ettől az évtől már nem tartozott azon játékosok közé, akikre vonatkozik a fiatal szabály. Emiatt javarészt a második félidőben kapott lehetőséget a mérkőzéseken. Összességében örül annak, hogy így alakult az alapszakasz és voltak jó összecsapásai, de kiemelte, úgy érzi ennél többet is hozzá tudott volna tenni a csapathoz.

– Az alapszakaszban hazai pályán egy simább, idegenben egy a végletekig kiélezett mérkőzésen szereztünk győzelmet a Sopron ellen. Örülök, hogy az idegenbeli meccsen sikerült bedobnom a hármast, és jól jöttünk ki a végjátékból, a többiek is bíztak bennem szerencsére – mondta már a rájátszásról Takács. Hozzátette, ezek az eredmények a playoffban már nem számítanak, mérkőzésről mérkőzésre kell haladniuk, először a Sopronon kell túljutniuk, de a 21-5-ös mérleg önbizalmat kell hogy adjon nekik a nehezebb pillanatokra is.

A siker titkának azt nevezte meg, hogy hasznosítaniuk kell az alapszakasz során gyűjtött tapasztalataikat, rá kell erőltetniük a saját gyors, jó védekezésből megindulás, majd gyors kosárszerzéses játékukat.

– Az utolsó Falco elleni meccs is nagy önbizalmat adhat, hiszen bizonyítottuk magunknak is, hogy mi is itt vagyunk és szeretnénk beleszólni a végső győzelembe. Odáig viszont el kell jutni, először a Sopront kell megverni és utána meglátjuk, hogy mi lesz – zárta gondolatait Takács Milán.