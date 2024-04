– Nagyon jó alapszakaszon vagyunk túl, jól teljesítettünk. Az idény elején talán mi sem gondoltuk, hogy ezen a szinten tudunk majd teljesíteni és ebben a pozícióban végzünk – kezdte gondolatait az Arconic-Alba Fehérvár vezetőedzője, Alejandro Zubillaga. Hozzátette, a legfontosabb, hogy a keret szépen összeszokott, a játékosok közt jó kémia alakult ki és minden nap sikerült fejlődniük.

A szakember arról is beszélt, hogy az a legfontosabb mennyire hatékonyak védekezésben és támadásban. Bár ők dobták a legtöbb pontot, azonban nem ez a lényeges, hanem az hogy hatékonyan oldották meg a helyzeteiket, valamint amit rendkívül fontosnak tart, hogy nap mint nap fejlődjenek és készen álljanak a nehéz pillanatokra.

– Nem lesz könnyű feladatunk, nehéz ellenfél a Sopron. Jó edzőjük van, a légiósaik is nagyon jók. Emellett veszélyesek három pontos vonalon kívülről. Olyan irányítójuk van, aki egyszemélyben jól passzol, dob és jól járatja a labdát. Emellett rendelkeznek olyan hazai szinten rutinos magyar játékosokkal, mint Molnár Marcell – mondta már a Sopron elleni rájátszással kapcsolatban a tréner. – Nem szabad hazudnunk magunknak. Bár az alapszakaszban a második helyen zártunk, itt bármi megtörténhet, nagyon őrült a bajnokság. Most kezdődik a lényegi rész, harcolnunk kell, és egyértelmű, hogy csak koncentrált játékkal tudjuk felülmúlni a soproniakat.

Arról, hogy mi lehet a siker titka Zubillaga úgy vélekedett, minden nap száz százalékon kell pörögniük, de rendkívül fontos, hogy nyugodtak maradjanak a nehezebb szituációkban is. Erre készülnek most, erre szeretné felkészíteni a játékosokat. Erőt kell meríteniük az alapszakaszból, jó úton vannak, megvan az esélyük a továbbjutásra, az alapszakaszban is bizonyítottak, de ez itt most nem számít semmit. A legfontosabb, hogy a csapategység megmaradjon.

– Hogy mivel lennék elégedett? Már boldog vagyok így is, hiszen nagyon jó alapszakaszt zártunk, ezért is nehéz ez a kérdés. A playoffban muszáj a legjobb formánkat mutatni, hiszen nincs sok lehetőségünk. A legfontosabb, hogy elérjük az európai kupaindulást ismét, ezenkívül pedig meglátjuk mit hoz a jövő, hogy bejutunk-e a döntőbe, vagy akár tovább is. Én bízom a csapatomban, a játékosaimban, és szeretnénk továbbjutni a Sopron elleni párharcban – zárta gondolatait a spanyol vezetőedző