A Zalaegerszegi TE nyolcadik pozíciójának megtartásáért szállt harcba a Vidi vendégeként. A fehérváriak keretéből hiányzott a műtétje után lábadozó Kalmár Zsolt, valamint az eltiltását töltő Csongvai Áron. Bartosz Grzelak újra kezdőbe jelölte Mamoudou Karamokót, nem véletlenük, hiszen jó formában van a francia csatár, legutóbb Pakson két gólt szerzett

A 10. percben egy szögletet követően éppen Karamoko 11 méterről vette célba a jobb sarkot, Dombó a levegőben úszva paskolta szögletre a labdát. A ZTE kapusának egy újabb fehérvári sarokrúgás után is akadt dolga. Christensen ívelte az ötös sarkára a labdát, Stefanelli csúsztatta a rövidre, hatalmasat védett Dombó. Az ebből elvégzett szögletből már nem alakult ki veszély a ZTE kapuja előtt, azonban a túloldalon igen. A kontra végén Antonio Mance rázott le mindenkit, de jobbal 15 méterről a kapu mellé helyezett. Miközben a Vidi dominált, s tempós játékkal próbálta áttörni a fegyelmezetten záró ZTE-védelmet, a fehérvári ultrák, az RBD a klub vezetőségének üzent ey molinóval, nehezményezve, hogy nem született még egyezség a folytatásról Fiola Attilával. A 21. percben Katona játszotta be élesen a labdát a bal sarok felé, a bevetődő Stefanelli éppen lemaradt róla, Dombó féltérdre ereszkedve blokkolta gólvonalon. Továbbra is nyomás alatt tartotta a ZTE-t a Vidi, Schön húzott befelé, s 16 méterről jobbal lőtt a jobb alsó felé, Dombó vetődve hárított. 25 perc elteltével leült a meccs, és kiegyenlített lett a játék, Mance hamar helyzetet is kreált magának. 22 méterről durrantott a jobb kapufa mellé. Azért nem maradtak el a hazai villanások sem. A zalaegerszegi térfél közepén lejátszott jó kombináció nyomán iramodott meg Stefanelli, 18 méterről lőtt jobbal, nem sokkal szállt labdája a keresztléc fölé. A szünetig aztán eseménytelenül csordogált a játék.

Fordulás után inkább a fehérvári lábakon táncolt a labda, azonban a legveszélyesebb játékos a mezőnyben megintcsak Antonio Mance volt, az 58. percben éles szögből közelről lőtt a rövidre keményen, Tóth Balázs zárt tökéletesen. A piros-kékek nem futballoztak élesen, s majdnem büntetett a ZTE. Gyorsan és pontosan juttatták el a labdát Mancéig, aki egy visszahúzós csellel Fiolát küldte el, majd ballal a felső lécre lőtt 10 méterről, s a csattanás felébresztette a Vidit. Karamoko lódult meg, de kisodródott helyzetből leadott lövését védte Dombó, majd egy perccel később Stefanelli lekészítése nyomán csúszott le kissé a francia lövése, centikkel kerülte el a labda a bal kapufát. A 69. percben aztán Stefanelli adott zseniális labdát Karamokónak, aki Dombót is kicselezte, a kapus pedig elkaszálta a csatárt. Tizenegyes! Tobias Christensen remekül helyezett a jobb sarokba, 1-0. A hajrához közeledve egy bedobás után Sigér 20 méterről küldött rakétát, amit Dombó nehezen, de hárított, a kipattanót Stefanelli fejelte a kapu mellé. A 86. percben Schön esett rá a labdára és közben megfogta azt, a szabadrúgásból pedig egyenlített a ZTE: Bedi küldte középre, Safronov pedig 11 méterről a jobb sarokba fejelt nagy erővel, 1-1. A legvégén Berki játszott Karamokóhoz, aki 10 méterről a kapu fölé lőtt.

Igazságos döntetlen született.

JEGYZŐKÖNYV

Fehérvár FC – Zalaegerszegi TE 1-1 (0-0)

Sóstói Stadion, 3756 néző. Vezette: Csonka Bence (Tóth II. V., Szert B.)

Fehérvár FC: Tóth B. – Bese, Fiola, Szerafimov, Gergényi, Schön (Pető, 91.) – Christensen, Katona (Gradisar, 83.), Sigér – Karamoko, Stefanelli (Berki, 87.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak

ZTE: Dombó – Szendrei, Evangelou, Safronov, Medgyes (Csóka, 71.) – Croizet (Meshack, 81.), Vogyicska (Bedi, 54.), Kiss B. (Németh D., 81.), Sankovic, Mim (Sajbán, 71.) – Mance. Vezetőedző: Márton Gábor.

Gól: Christensen (70. - tizenegyesből) ill. Safronov (86.)

Sárga lap: Gergényi (63.), Schön (72.) ill. Safronov (53.), Dombó (68.), Evangelou (89.)