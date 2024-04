A hétvégén vette kezdetét a MOL Országos Teqball Bajnokság, amelynek első fordulóját a Nemzetközi Közszolgálati Egyetemen rendezték. A bajnokságot három fordulósra tervezték és egyben világbajnoki kvalifikációs versenyként is szolgál, így fontos volt, hogy ki állhat fel a dobogóra.

A Puskás Akadémia FC is képviselteti magát az OB-n, hiszen Izsák Anna is elindult, aki gyakorlatilag végigverte a mezőnyt szombaton. Sipos Árpád tanítványa aztán a vasárnapi döntőben Janicsek Zsanettal, régi nagy riválisával került össze.

Az első szettben Janicsek kezdte a szervát, és tízig vezetett is, de ekkor Izsák elkezdett felzárkózni, majd fordított és 12-10-re behúzta a felvonást. A másodikban aztán már 6-0-ra, majd 7-1-re is vezetett a felcsútiak versenyzője, aki innen zsinórban öt pontot szerezve 12-1-re lépte le ellenfelét és húzta be a döntőt nagyon magabiztosan.

Az esemény után Sipos Árpád a klub honlapjának elmondta, még nem dőlhetnek hátra, de nagy lépést tettek a vb-kvalifikáció felé.