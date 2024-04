A kilencedik pozícióból várta a feljutásért küzdő Vasas FC elleni összecsapást az Aqvital FC Csákvár együttese. Hiába harcol más célokért a két gárda, igen élvezetes, kiegyenlített találkozót produkáltak a Merkantil Bank Liga 27. fordulójában.

A 9. percben egy bal oldali szabadrúgást küldtek be a vendégek a kapu elé, a berobbanó Baráth Botond csúsztatott, azonban a labda Nagy Zoárd testére pattant, onnan pedig a hálóba, 0-1. Nem omlott össze a korai öngóltól a Csákvár, bátran futballozott, s a 23. percben ki is egyenlített. Murka futtatta Gazdagot, aki középre ívelt, Nagy Zoárd pedig a kapufát is érintő fejessel a "jó" kapuba is betalált, 1-1. Fél óra elteltével a Vasas magához ragadta az irányítást. Előbb Tóth lövését bravúrral védte Zelizi, majd a 34. minutumban Deutsch László játszotta magát tisztára a tizenhatos bal oldalán, s az ötös sarkáról lőtt laposan Zelizi alatt a kapuba, 1-2. Ez a találat sem törte meg a hazaiak lendületét, és a szünet előtt közvetlenül Murka remek passzal hozta helyzetbe Dusinszkit, a második NB II-es meccsén kezdőként szereplő fiatal támadó egy átvétel után helyezett a hálóba a kilépő Jova mellett, 2-2.

Fordulás után komoly erőket mozgósított a Vasas, hogy könnyebbé tegye a meccset, az 52. percben Urblik szöglete nyomán Baráth 8 méterről lőtt a bal sarokba, 2-3. Ezután az angyalföldiek őrizték előnyüket, a Csákvár harcolt ment előre az újabb egyenlítő gólért, de helyzetbe már nem került.