Felbolydult az Alba Regia Sportcsarnok játéktere és lelátója is péntek délelőtt. Négyszáz, 1.-4. évfolyamos diák mérte össze gyorsaságát, robbanékonyságát, erejét az ARAK AKTÍV döntő gáláján. A pályát övező tribünön pedig a szurkolás változatos műfajait mutatták be a szülők. Zászló, transzparens, hangorkán, vastaps, kereplő is előkerült a tarsolyból. Igaz, az utóbbi évek hagyományainak megfelelően a városi gálán most sem hirdettek végső győztest, a viadal végén mindenki bajnok lett.

Székesfehérvár tizenkét intézményében – a Hétvezér, az István Király, a Kossuth, a Németh László, a Rákóczi, a Szent Imre, a Széna Téri, a Talentum, a Teleki, a Vörösmarty, a Zentai és új részvevőként a Kodály Zoltán Általános Iskola – falain belül zajlottak a selejtezők hónapokon át. Az intézményi megmérettetések során különböző ügyességi, az atlétika mozgásformáit bemutató feladatokban mérhették össze tudásukat, a legjobb teljesítményt nyújtó osztályok pedig kivívták a szereplés jogát a sorozatot lezáró gálán. Futottak, kúsztak, másztak, ugrottak és dobtak a fiatalok, az AKTIV 20. gálán a sprintváltó, gát-váltó, ugró&kerülő váltó és a krumpli ültetős váltó versenyszámokban versengtek.

Élvezetes feladatokat kellett teljesíteniük a csapatoknak

Fotó: NAGY NORBERT



Mészáros Attila alpolgármester jelezte, bízik abban, hogy továbbra is működik majd a gyerekek ezreit megmozgató programsorozat.

– Ez a rendezvény a sport, az egészség és a közösség ünnepe – fogalmazott Mészáros Attila.

A mindenkinek járó aranyérmet az alpolgármesteren kívül Szauter Ákos, a Széphő Zrt. vezérigazgatója, valamint Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója adták át.

– Az ARAK AKTIV program mára komplex atlétikai élményt nyújt a fehérvári általános iskolás fiataloknak. Alsóban a váltóversenyek, felsőben az AKTIV HiPer speciális gyakorlatain keresztül tűnhetnek fel a fiatal tehetségek. Gőzerővel készülünk a következő tanévre, ahol reményeink szerint már nem csak Fehérváron, hanem a vármegye több városában is bemutatkozik az AKTIV versenysorozat - tette hozzá Tölgyesi Előd, az ARAK szakosztály-vezetője.