Néhol döcögősebb játékkal, ám a fontos pillanatokban parádézva nyerte az Arconic-Alba Fehérvár férfi kosárlabda csapata, a Sopron KC elleni rájátszás párharc első mérkőzését.

Arconic-Alba Fehérvár – Sopron KC 105-86 (28-25, 24-21, 30-23, 23-17)

Székesfehérvár, 1200 néző

Vezette: Földházi Tamás, Frányó Péter, Dr. Németh Patrik

Arconic-Alba Fehérvár: Chambers, Kass, Barnett, Philmore, Dickey. Csere: Vojvoda, Balogh M., Roberts, Takács Milán, Takács Martin, Fazekas, Kiss B.

Vezetőedző: Alejandro Zubillaga

Sopron KC: Nichols, Meszlényi, Griffin, Gill, Molnár. Csere: Sitku M., Csendes, Polster, Scholl, Fazekas, Sidibe, Mathis.

Vezetőedző: Gasper Potocnik

Anthony Roberts rögtön egy zsákolással nyitotta a bemelegítést, később aztán Jordan Barnett is beszállt a zsákolóversenybe. de távolról is ültek a dobások szinte mindenkinél. Persze ekkor a soproniak a pálya túloldalán éppen saját bemelegítésüket végezték, így még nem nehezítették a hazaiak dolgát.

Barnett kettessel és Siyani Chambers hármassal indult, három sikeres Barnett büntetővel folytatódott, majd James Dickey zsákolt, 10-0-nál érkezett is az első soproni időkérés, pedig még két perc sem telt el. Úgy tűnt ez se segített sokat, Isaiah Philmore lopott labdát, 12-0. Ekkor érkeztek az első pontok soproni oldalon Dayon Griffintől, és három és fél percnél az első Alba dobóhiba, Dickey rontott el egy tempót. David Nicholson keményen védekeztek a fehérváriak, cserébe Anthony Mathis elkezdte dobni a triplákat, a társak is hozzátették az aprót, hazai oldalon pedig sokasodtak a hibák. A játékrész felénél kezdett egyre feszültebb lenni mindenki, Chambers és Anadou Sidibe párbeszédje hallatán az angol kisasszonyok elájultak volna. 23-24-nél már ott az előny kevesebb mint 2 perccel a negyed vége előtt, de Vojvoda Dávid gyorsan termelt öt pontjának köszönhetően 28-25 az Albának az első pihenőnél.

A második negyed első perceiben leginkább Vojvoda tartotta meccsben a fehérváriakat, mégis egy Philmore dupla után kért időt a Sopron, 36-34-nél. Dickey elképesztő védekezése tüzelte a társakat, nagy kár, hogy a vendégek is felvették az üzemi hőmérsékletet, és mindig volt válaszuk mindenre. A negyed közepén 37-37-nél megrekedtek a csapatok, de szerencsére Roberts kosarával és a ráadás büntetővel az Alba lépett egyet előre. Úgy tűnt a nagy kapkodásból kilábal végre az Alba, szépen apránként elhúztak 45-37-re, de elég volt egy két perces rövidzárlat és a Sopron utolérte a hazaiakat 45-45-nél. Ezúttal Philmore és Chambers lökte előre a szekeret öt ponttal, Meszlényi Róbert a vendégektől csak egy büntetőt értékesített, Philmore viszont bedobott egy ziccert, így 52-46-al fordultak a csapatok.

Dickey, Philmore és Barnett pontjaival indult a csata harmadik felvonása, másfél perc alatt 13 pontra nőtt a különbség, 59-46-nál időt is kért a Sopron. Molnár Márton és Sidibe hozta közelebb a vendégeket, de Chambers gyorsan két triplával hűtötte a kedélyeket, 66-51. Nem adta könnyen magát a Sopron, visszajöttek tíz pontra, de Vojvoda a messzi távolból beszórt egy triplát, 69-56. A játékrész középső szakasza megint inkább a hibákról szólt, nem termelődtek a pontok, de ebből is a fehérváriak jöttek ki jobban, 73-59. Kevesebb mint három perccel a harmad vége előtt Vojvoda faulttal együtt dobott be egy triplát, így 18 pontra hízott a különbség, 77-59. A harmad hajrája a Sopronnak és Nicholsnak sikerült jobban, az irányító pontjaival 13 pontra olvadt a különbség, 82-69.

Dickey, Chambers és Philmore itt, csak Mathis és Csendes Péter ott, 92-74-nél ismét logikus lépés volt a soproni időkérés. Szép hosszú támadásokat vezetett az Alba, a Sopronnak érthetően sietősebb volt, de ahogy haladt az idő nem nagyon akart csökkenni, 98-79 állt az eredményjelzőn három perccel a vége előtt. Dickey és Barnett egymás után alley-oopal szórakoztatta a folytatásban a nézőket, 100 pont fölé kúszott az Alba, a vendégek igyekeztek, de mindhiába, 105-86-ra az Arconic-Alba Fehérvár nyerte a párharc első meccsét. Folytatás kedden Sopronban.