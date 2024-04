Férfiválogatottunk a norvégok elleni két siker után a rivális olaszokat is legyőzte a meranói vb-főpróbán.

A kapunkban ezúttal Bálizs kezdett, a túloldalon Bernard állt a vasak között és mindketten gyorsan fel lettek avatva. Az első másfél perc három gólt hozott 1-2-es elosztásban. A második támadásunkból megszereztük a vezetést, a kapu mögött Fejes és Sofron küzdött meg a korongért a palánknál, utóbbi passzolt az érkező Papphoz, aki egy igazítás után kilőtte a sarkot, 0-1. Fél perc kellett a második gólunkhoz, a körbelőtt korongot ezúttal Galló birkózta ki, és lemásolva az előző gólt Szabó Bencéhez passzolt, Bernard már kettőt kapott, 0-2. Bálizs is gyorsan maga mögé engedte a korongot, bár ez nem egy formás olasz támadás volt, hanem Ortenszky sarkán irányt váltva pattant be a korong, 1-2. Még mindig csak öt perc pergett le a meccsből, amikor már 2-2 állt az eredményjelzőn. Mantenuto tört be a harmadunkba, kapura lőtt, nem is egyszer, a sokadik kipattanója végül csak bevánszorgott, 2-2. Az olaszok ekkor jobban pörögtek, Bálizs tartotta a lelket a csapatban, a harmad felénél aztán az első előnyünkben lövésekig jutottunk, a második létszámfölényt Kostnernek köszönhettük, aki Némethet csapta arcon 2+2-ért, de ezt sem sikerült kihasználnunk. Sőt, egy perccel a letelte előtt Sárpátkit is leküldték, de ez végül jól sült el. 4 a 4-ben: Nilsson passzolt okosan a kékről, Papp most a rövid felsőt választotta, 2-3.

Lemásoltuk a jó kezdést a második harmadban is, Előbb Hári fejezte be szépen Bernard elé bekanyarodva láb között ellőve (2-4), majd korongszerzésből gyors létszámfölényes kontrát vezettünk, Mihály Ákos estében is ziccerbe hozta Nagy Krisztiánt, aki túljárt Bernard eszén, 2-5. Az olaszok sebességet váltottak, kellettek a Bálizs védések nagyon, de az utolsó öt percre fordulva mégis mi találtunk be. Papp Kristóf ezúttal előkészített, Galló befejezte, 2-6. Még a második szünet előtt jött az olasz szépítés, Bálizs nyúlt mellé Seed lövésénél, 3-6.

A záró harmadra mindkét csapat kapust cserélt, nálunk Horváth Dominik, a másik oldalon Vallini állt be. Sokig vigyáztunk az előnyünkre, de a harmad felén túl Hárit küldték ki, Larkin vágott be egy a támadóharmadban visszaszerzett korongot, 4-6. A következő hazai gól is emberelőnyben esett, Mihály botja járt szabálytalan magasságokban, De Luca tüzelt üresen a jobb bulikörből, 5-6. Hat perc volt még hátra, helyzetek adódtak itt is, ott is, az olaszok lehozták Vallinit, a mieink pedig lehozták ezt a meccset egy győzelemmel.

Zárult tehát a felkészülés, vasárnap már világbajnoki meccs Japán ellen. Sokkal jobb szájízzel, mint egy hete, mikor két lengyelországi vereséggel és kiábrándító játékkal kezdtük a menetelést a vb felé. Azóta kétszer megvertük a norvégokat, és most a rivális olaszokat. Ez persze csak felkészülés volt, de amit az elmúlt napokban láttunk a válogatottól, az egyáltalán nem rossz. Sőt.