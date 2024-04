A mai futballban nem gyakori, hogy egy edző hosszabb időre bizalmat kapjon egy csapat kispadján. Vannak azonban kivételek. Ilyen Hornyák Zsolt is, aki már 2019 óta irányítja a Puskás Akadémiát. A felcsúti együttes ez idő alatt több fiatalnak is lehetőséget biztosított az élvonalbeli szereplésre, bronz- és ezüstérmet is szerzett, kijutott a nemzetközi porondra, a Magyar Kupában pedig az elődöntőig jutott. A felvidéki származású edzővel beszélgettünk az elmúlt öt év tapasztalatáról, a jelenlegi idényről, játékosnevelésről és a jövőjéről.