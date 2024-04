A Puskás Akadémia egy öt mérkőzéses nyeretlenségi sorozatot követően, hátrányból felállva nyert 2-1-re a Kecskeméti TE otthonában. A találkozó után Hornyák Zsolt elmondta, arra építették a taktikájukat, hogy a kecskemétiek csütörtök este a Magyar Kupában is érdekeltek voltak, így számítottak a fáradtságukra. Kiemelte, ezt az első félidőben nem sikerült megvalósítaniuk, nem tudták ráerőltetni a tempójukat az ellenfélre, hiányzott a gyors játék.

– Sikerült lelassítaniuk a támadásainkat, az összes olyan területet levédekezték, ahol veszélyesek tudtunk volna lenni. Nem voltam elégedett a tempónkkal, de az ellenfél se tudta veszélyeztetni a kapunkat, a vezetést is csak egy ellentámadásból szerezték meg – mondta Hornyák Zsolt. Arról is beszélt, a második félidőben egy teljesen más Puskás ment ki a pályára, sokkalta gyorsabban és dinamikusabban játszották, amit kontrolláltak is. A széleken sikerült fejlődniük Nagy Zsolt és Marius Corbu személyében, valamint Lamin Colley becserélésével is gyorsítani tudtak.

A vezetőedző elmondta, sikerült a második félidőben veszélyesebbek voltak, ennek köszönhetik a gólokat és az eredményt is.

– Örülök, hogy a félidőben mondott szavaim hatásosak voltak. A végén volt egy kis idegeskedés, de úgy érzem megérdemelten nyertük meg ezt a mérkőzést, jobbak voltunk mozgásban, kombinatívabbak voltunk. Az, hogy fordítottunk nagy belső szellemet és erőt mutat – zárta gondolatait a Puskás Akadémia vezetőedzője.