Fontos mérkőzés várt a Puskás Akadémiára a Kecskeméti TE otthonában vasárnap, a labdarúgó NB I 27. fordulójának záró mérkőzésén. A felcsútiak számára a vereség azt jelentette volna, hogy a kecskemétiek utolérik, és megelőzik őket, míg ha győznek, akkor a Debrecent és az MTK-t is megelőzve feljöhettek volna a negyedik helyre. Hornyák Zsolt Mikael Soisalóra és Komáromi Györgyre sem számíthatott betegség miatt. A kezdőben ezúttal is ott volt Luciano Slagveer, míg Lamin Colley helyett ezúttal Jakov Puljic kapott bizalmat a csatár poszton.

A találkozó első perceiben tapogatóztak a csapatok, nem vállaltak túl nagy kockázatot, inkább a mezőnyben zajlott a csata. Helyzetek mindkét oldalon adódtak, bátran próbálkoztak a játékosok, de ezek a kapu közelébe se mentek, jóval elszálltak fölötte, vagy mellette. Az első nagyobb helyzetecske a 15. percben a házigazda Kecskeméti TE előtt adódott, Horváth Krisztofer beadását kellett kiöklöznie Pécsi Árminnak. Eddig inkább a hazaiak játszottak fölényben, ezután a Puskás Akadémia percei következtek, a 24. minutumban Jakub Plsek passzolt középre a jobb oldalról, de az érkező Katona Levente kikanalazta a labdát az érkező Puljic elől az ötösön belül. A felcsútiak először a 29. percben lőttek a kapu felé, de Marius Corbu nem találta azt el.

A 30. percben aztán szinte a semmiből Horváth Krisztofer passzolt Nagy Olivér elé, aki nagy harcossággal ment el védője mellett, középre passzolt, és az érkező Pálinkás Gergő az ötösön belül védhetetlen lövéssel vette be Pécsi Ármin kapuját, 1-0. Bár szokták mondani, hogy egy találat jót tesz egy rosszul kezdődő mérkőzésnek, ez ebben az esetben nem így volt. A mezőnyben óriási csata zajlott, de ez nem párosult helyzetekkel, nem tudott felpörögni a Puskás Akadémia és a Kecskeméti TE sem. A 42. percben aztán Pálinkás másodszor is gólt szerezhetett volna, de egy hajszállal lemaradt Horváth passzáról. Egy perccel később aztán Wojciech Golla kapta meg a labdát, lopta a távot, majd jó 28 méterről lőtt, ami veszélyesen csapódott lefelé, de így is elszállt a kapu fölött. A játékvezető nem hosszabbított, újabb gól nem született, így a félidő eredménye 1-0.

A második játékrészre aztán egy teljesen új Puskás Akadémia jött ki a pályára. Rögtön a 46. percben helyzetbe kerültek a felcsútiak, Nagy Zsolt vágta fölé a labdát a tizenhatosról, kissé balról. Hat perccel később aztán Corbu szerzett labdát, épp Puljicot tudta kiugratni, aki rendkívül önzetlen akart lenni, tíz méterről nem lőtt, hanem középre tálalt volna Jonathan Levinek, de Belényesi Csaba épp, hogy közbe tudott lépni, és Varga Bencének passzolt haza. A 60. percben már a Kecskemét került helyzetbe, Derekas Zoltán lőtt tíz méterről, de Patrizio Stronati blokkolt az utolsó pillanatban. Öt perccel később újabb vendég helyzet, Levi passzolt remekül Nagy Zsolt elé, aki nem lőtt azonnal, így kisodródott.

A játék képe a második játékrészben továbbra is a Puskás Akadémia felé billent, de a gól nem jött. A 69. percben aztán majdnem 2-0-ra módosult az állás, Nagy Olivér ravaszul, kissé jobbról akart a bal alsó sarokba lőni, de Pécsi nagy vetődéssel odaért a labdára.

A 75. percben aztán megtört a jég, a második félidőben saját magához, és ellenfeléhez képest is jobban játszó Puskás Akadémia eredményes volt. Levi végezhetett el egy szögletet balról, az ötös felé ívelt, Golla teljesen üresen maradt, berobbant a kapu elé, hatról kicsit balról a lécre fejelt, a labda onnan pedig befelé pattant, 1-1.

A 80. percben Pécsi mutatott be egy nagy bravúrt, Pálinkás szelídítette meg a labdát az ötösnél, fordulásból lőtt, de a fiatal kapus odaért az alsó sarokhoz, és kitornászta a labdát.

Maceiras húzta meg a labdát a 86. percben, Nagy Zsoltnak passzolt a tizenhatos magasságába, aki jól vette át a labdát, Szabó mellett, egy kapás után egyből lőtt, Varga úszott a levegőben, de már nem érhette el, 1-2. A gól után a Kecskemét mindent egy lapra feltéve próbált támadni, Horváth pedig majdnem egyenlített, de a kapufáról kifelé pattant a középre ívelt labdája. A rendes játékidő utolsó percében aztán 17-ről tekerhetett a hazaiak szélsője, de a tökéletes csavarásnál csak Pécsi vetődése volt tökéletesebb, aki ismét kitornászta a labdát.

A hosszabbítás is letelt már, amikor Horváthnak egy újabb beadás lecsúszott a lábáról, Pécsinek megint védenie kellett, de ezt ismét megtette, így újabb gól nem született. A felcsútiak ezzel a sikerrel megelőzték a Debreceni VSC-t és az MTK Budapestet is, így feljöttek a negyedik helyre, míg a Fehérvár FC mögé hat pontra zárkóztak.

Kecskeméti TE – Puskás Akadémia 1-2 (1-0)

Kecskemét, Széktói Stadion, Vezette: Bognár Tamás

Kecskeméti TE: Varga B. – Szabó A. (Szendrei, 89.), Belényesi, Katona L. – Matheus Leoni (Zeke, 89.), Vágó, Helmich (Meshki, 89.), Nagy O. (Lukács, 78.) – Derekas (Zsótér, 65.), Pálinkás, Horváth. Vezetőedző: Szabó István

Puskás Akadémia FC: Pécsi – Maceiras, Golla, Stronati, Nagy Zs. (Markgráf, 90+4.) – Corbu (Bévárdi, 81.), Batik – Slagveer (Ormonde-Ottewill, a szünetben), Plsek, Levi (Nissila, 81.) – Puljic (Colley, 55.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Gólszerzők: Pálinkás (30.), ill. Golla (75.)

Sárga lap: Derekas (12.), Varga B. (52.), Vágó (60.), ill. Batik (79.), Plsek (89.), Nagy (90+1.)