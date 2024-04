2024. április 6., szombat, 16:30

Mány-Bicske II. (9.) – Sárosd (10.) – ősszel 0-4

Varga Mihály a Mány elnöke: - Nyilván jól jöttünk ki a korábbi öt mérkőzésből, mert hasonszőrű csapatokkal játszottunk, volt a szerencse állt mellénk, volt, hogy megérdemelten nyertünk, és ennek tudható be a mögöttünk hogy ott széria. Elénk sodort az élet egy masszívabb és erősebb csapatot, mint a mienk, kijöttek az erényeink és a hibáink is a Mór ellen. Az első félidőre nem lehet panaszunk, jól összeállt a védekezésünk, és az átmenet a támadásba, majd kaptunk egy szerencsétlen gólt a szünet előtt. Nem gondolom, hogy ekkora különbség volt a két csapat között, de abszolút megérdemelten nyert a Mór. Ők előrébb tartanak, mint mi, és papírforma eredmény született. Most három hazai mérkőzés következik, és mindegyiken reális esélyünk lehet a győzelemre. A Sárosd sokkal jobb játékos anyaggal rendelkezik, mint ahol a tabellán a helyét elfoglalja, de biztos befolyásoló tényező náluk, hogy nem tudnak hazai pályán játszani. Sokkal nehezebb mérkőzést várok, mint a korábbiak voltak a jó szériánkon belül. Bízom a pontszerzésben, döntő lesz, melyik csapat alkalmazkodik jobban a pályához. Az őszi nagy különbségű vereség miatt természetesen erősen él bennünk a visszavágás vágya.

Sárbogárd (2.) - KK Grain KFT.-Mezőfalva (11.) – ősszel 2-3

Pajor László a Sárbogárd vezetőedzője: - Igazság szerint a Csór ellen nem játszottunk jól, az volt a célunk, hogy az ott elkövetett hibákat ki tudjuk javítani, és egy nagyon koncentrált, jó mentalitással lépjünk pályára Enyingen. Ez mondhatni az egész mérkőzés alatt kitartott, nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki, és megérdemelten arattunk magabiztos győzelmet. A Mezőfalva ellen elveszített őszi találkozó után megbeszéltük a hibáinkat, túlléptünk rajta. Szeretném, ha ugyanazt a fegyelmezett és határozott és gólra törő játékot játszanánk hazai pályán is, mint Enyingen. Kellően erősek leszünk ismét, mindenféleképpen győzelmet várok a csapattól! Vannak sérültek, akik szépen, lassan visszatérnek, kapnak játék perceket.

2024. április 7., vasárnap, 16:30

Tóvill Kápolnásnyék (4.) – Móri SE (3.) – ősszel 4-2

Höltzl Richárd a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: - Mezőfalváról azért nem tudtuk elhozni áron pontot, mert már, ahogy korábban is jeleztem nagyon sok a sérültünk, és ebből egész egyszerűen nem tudunk kilábalni. Igazság szerint azt sem tudom, hogy mikor tudok a hiányzókra számítani. Ennyi volt ebben a meccsben, de a szerencsével is hadilábon állunk, a végén nem sikerült megfogni a kapusunknak a labdát... Gödörben van a csapat, nem tudom, hogy ki áll majd a rendelkezésemre, milyen játék a számíthatok a Mór ellen. Egy biztos, hogy nagyon fogjuk akarni a győzelmet, és megpróbáljuk itthon tartani a három pontot! Ellenfelünk jobb formában van, rutinosabb játékosai vannak, sok gólt lőnek, ennek ellenére úgy érzem, jó alkalom lesz ez a mérkőzés arra, hogy ismét lendületbe jöjjünk.

Bodajk SE (15.) – Enying (14.) – ősszel 1-4

Bregócs Gergő a Bodajk SE vezetőedzője: - Azért nem sikerült Csórról pontot elhoznunk, mert erőnlétileg nem vagyunk azon a szinten, hogy végig bírjunk két félidőt. Az első játékrészben valamelyest tudtuk magunkat tartani, aztán elfogytunk, és teljesen megérdemelt volt a Csór győzelme. A hétvégén hazai pályán szeretnénk pontokat szerezni az Enying ellen, nálunk most az a legfőbb kérdés, hogy teljes lesz-e a keret. Még eddig egyik mérkőzésen sem volt maradéktanul komplett az állomány, amennyiben mindenki el tud jönni a mérkőzésre, akkor talán most lehetőségünk nyílhatna a győzelemre, és az idei első pontszerzésre. Ezen felül pedig vissza szeretnénk vágni az őszi vereségért!

MÁV Előre FC Főnix (1.) – Tordas (5.) – ősszel 1-0

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Vasárnap az első gólig jól tartotta magát a Martonvásár, de miután sikerült betalálnunk, utána már eldőlt a mérkőzés. A Tordas ellen természetesen győzelmet várok, annak ellenére, hogy még mindig tele vagyunk problémával, rengeteg a beteg és a sérült. Hétről-hétre kalapáljuk össze magunkat, látszik is a kezdőcsapaton, hogy olyanok ülnek a kispadon jelen pillanatban, akik amúgy stabil kezdő játékosok. Próbáljuk őket amennyire lehet kímélni. Az azonban örvendetes, hogy a fiatalok, akik helyet kapnak most a csapatban, ugyanazon a szinten és a színvonalon tudnak futballozni, mint a többiek.

Ikarus-Maroshegy (8.) - Csór Truck-Trailer (12.) – ősszel 3-0

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Nem hiszem, hogy befolyásolna is bármit, hogy nem játszottunk vasárnap, tehet ez jót is, de tehet ez rosszat is. Bár legutóbb Bodajkon öt gólt lőttünk, de alsó színvonalú és iramú mérkőzés volt, amelyen számomra talán az kifejezett pozitívum volt, hogy Kovács Levente hosszú sérülés után két góllal tért vissza. Edzettünk hét közben, és ez majd a hétvégén kiderül, hogy mennyire volt hatékony. Könnyű és egyértelmű mérkőzés nincsen számunkra ebben az osztályban, a hazai mérkőzéseinket szeretnénk megnyerni, így készülünk a Csór ellen is, de vasárnap sem mehetünk erre, biztosra. Ellenfelünk kellemetlen stílusban játszik - legalábbis ősszel ezt bizonyították, függetlenül attól, hogy biztosan nyertünk - és nem várok könnyű 90 percet. Amennyiben most is sikerülne korán gólt szereznünk, hozzáállással és mentalitással játszanánk, akkor van esélyünk a győzelemre.

Lajoskomárom (7.) – Martonvásár (13.) – ősszel 0-0

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - A Mór elleni mérkőzéshez volt hasonló a Sárosddal vívott összecsapás, de jobban jöttünk ki belőle. Sajnos a seregélyesi pálya minősége nem volt alkalmas minőségi futballra, nálunk azonban mindenki dicséretet érdemel, jó hozzáállással játszott, és igazán elégedettek lehetünk. Nem lesz egyszerű a Martonvásár ellen sem, szervezett csapat, és a pályánk sem igazán megfelelő még, de azért bízom abban, hogy az előző mérkőzéshez hasonló mentalitással legyőzhetjük őket. Remélem azt, hogy az őszi mérkőzésünkhöz hasonlóan most sem fogunk volt kapni, viszont fogunk majd!

Szabadnapos: Ercsi Kinizsi (6.)