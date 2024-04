A követező szezonban Gleason Fournier, Tim McGauley és Guillaume Leclerc sem lesz a csapat tagja.

Közülük Fournier az elmúlt három idényben alapembere volt a védelemnek, ezen idő alatt mindössze 7 alapszakaszmeccset hagyott ki.

A francia válogatott Leclerc tavaly szezon közben érkezett az együtteshez, idén sokáig vezette a házi asszisztlistát, végül 37 meccsen 32 ponttal zárt, a szezon vége felé már folyamatos sérülések nehezítették játékát.

A WHL-bajnok, korábban az AHL-ben is megforduló, legutóbb a DEL2-ben és azelőtt Innsbruckban is pont per meccs felett teljesítő McGauley nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az alapszakaszban csak 9-szer tudott eredményes lenni, végül 33 egységgel, a playoffban pedig 3+3-mal zárt.

McGauley és Fournier máshol folytatják pályafutásukat, míg Leclerc családi okok miatt nem tér vissza Magyarországra.