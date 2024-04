Többször is hangoztatja, hogy a magyar csapatok defenzív futballt játszanak. Hogy látja a magyar foci helyzetét?

– Megmondom őszintén, ami engem – hogy úgy mondjam – zavar, hogy sok edző átállt az ötvédős rendszerre. Rajtunk kívül három olyan csapat van, a Diósgyőri VTK, a Ferencvárosi TC és a Debreceni VSC, amelyik nem ezt az ötvédős rendszert erőlteti. Persze, mindenkinek lehet elképzelése, de mi azon vagyunk itt az Akadémiánál, hogy a négy védős rendszert alkalmazzuk. Szeretnénk megtalálni ennek az öt védős rendszernek az ellenszerét, megoldásokat akarunk. Ebben több fantáziát látok, mint abban, hogy mi is azt a formációt alkalmazzuk. Persze van, hogy kényszerűségből átállunk, és úgy reagálunk az ellenfél támadásaira, de nem ez a preferenciánk. Tóth Balázzsal az Akadémia igazgatójával is ezt próbáljuk nyomatékosítani, hogy négy védős, támadó felfogásban játszanak az utánpótlás csapatok és az NB I-es együttes is. Ebbe a rendszerbe neveljük bele a gyerekeket.

Hogy haladnak a megoldás keresésében?

– Nem egyszerű a feladatunk, de hétről-hétre próbáljuk megmutatni, hogy hogyan kellene ez ellen játszani. Sok dologra kell koncentrálni, hiszen az egy dolog, hogy van ez a taktika, de az emberek változnak, mondhatom, hogy ez egy élő szövet, amire keressük a megoldást. Kijelenthetem, hogy azon az úton vagyunk, hogy ne álljunk át az öt védős rendszerre.

Ha eltekintünk a futballtól, mint ember mit kapott az elmúlt öt évben?

– Elsőkörben bizalmat, amiért nagyon hálás vagyok. Emellett kapcsolatot, barátságokat. Persze azt fontos leszögezni, hogy nem barátkozni jöttem ide, mert olyan ez a munka, hogy a játékosokkal sokszor szembe kell szállni. Meg kell nekik mondani a jó és a rossz dolgokat is, ami úgy érzem, hogy nekem nem a hátrányom, hiszen egyenes embernek tartom magam, így neveltek a szüleim is. Mindig megtettem, és meg is fogom mondani, hogy szemtől szemben elmondom a véleményem. Nagyon jól érzem magam Felcsúton, Köbölkútról származom ami innen nincs messze. A környezetem mindent megtett azért, hogy jól érezhessem magam, bár fontos elmondanom, hogy ez nem üdülés. Vannak nehéz céljaink, neveljük a játékosokat, ez a napi téma számomra, ezzel foglalkozom és dolgozom első körben.