A táblázat hatodik helyén álló Gyirmót a gyenge márciust – zsinórban három vereség – már maga mögött tudja, áprilisban két győzelem áll a nevük mellett. Ráadásul majdhogynem mumus is a győri kék-sárga alakulat, nem sok sikerélmény jutott mostanában a csákváriaknak az ellenük vívott meccseken. Az őszi mérkőzésen is sokáig úgy tűnt, döntetlen lesz a derbi, de a 91. percben kapott találat miatt mégis pont nélkül maradt a Csákvár.

A Tamás Zsolt dirigálta gárda jelenleg négy ponttal áll jobban a tabellán vasárnapi ellenfelénél, és sajnos hétvégén már számíthat Szegi Vince, Medgyes Zoltán és Szőke Gergő játékára is, akik az előző fordulóban letöltötték büntetésüket.

A vasárnapi bajnoki összecsapás 17 órakor kezdődik Csákváron.

- Ezen a hétvégén sem lesz könnyű dolgunk. De tartom magam ahhoz a kijelentésemhez, hogy nekünk mindig van egy célunk, van egy tervünk, amit vinnünk kell tovább, és csak a saját feladatainkkal foglalkozunk, csak azt csináljuk, amit mi elképzeltünk. Természetesen vannak olyan ellenfelek, akikhez alkalmazkodni kell. Részben az Ajkához is kellett, de végül a mérkőzés képe úgy nézett ki, hogy ők alkalmazkodtak hozzánk. Viszont ez egy más mérkőzés lesz a Gyirmót ellen. Talán mondhatom, hogy az egyik legjátékosabb csapat a ligában, és a semmiből is tudnak mérkőzést nyerni. Érdemes azt is megjegyezni, hogy még nálunk is sokkal több a fiatal a kezdőcsapatukban. Tényleg jó a keretük, olyan játékosokkal akik képesek mérkőzéseket eldönteni, vagy akik nálunk is megfordultak, mint Madarász Márk vagy Medgyes Zoltán, aki ha jól halljuk nyártól a Honvéd játékosa lesz. A Gyirmót egy olyan csapat, ami rutinszerűen hozza a mérkőzéseit, nem véletlenül vannak előttünk. Ősszel is hiába voltunk az első félidőben dominánsak, mégis ők nyerték meg a mérkőzést. De természetesen felvesszük a kesztyűt, és bízom benne, hogy tudunk olyan sikeresek lenni, mint az Ajka ellen – nyilatkozta Tóth Balázs vezetőedző.