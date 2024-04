Aqvital FC Csákvár – Gyirmót 0-2 (0-1)

Csákvár, 500 néző, Vezette: Zimmermann Márió (Punyi Gyula, Márkus Péter)

Aqvital FC Csákvár: Zelizi – Szalai P., Gregor Z. (Babós 84.), Karacs, Murka – Farkas A. (Dencinger 84.), Mészáros D. (Juhász 64.), Ominger – Gazdag (Jablonskyi 46.), Nagy Z., Szakály D. (Simon A. 64.) Vezetőedző: Tóth Balázs.

Gyirmót: Hársfalvi – Lányi, Hudák D., Csörgő V., Hajdú Á. – Kovács M. – Madarász M. (Szegi 68.), Kovács D. – Kicsun (Molnár J. 84.), Adamcsek (Erdei 93.), Medgyes. Vezetőedző: Tamási Zsolt.

Gólszerző: Kicsun (39.), Szegi (88.)

Sárga lap: Madarász (51.), Kicson (78.)

Csákvár ezen a délutánon elvette Chicagotól a szeles város elnevezést, a szögletzászlók nem csupán lobogtak, hanem hajladoztak.

Nem tudni, hogy a viharos szél zavarta -e meg a hazaiakat, mindenesetre Jevhenyij Kicsun már az első percben gólt szerezhetett volna, de szerencsére hosszan szöktette magát, így Zelizi Patrik felszedhette előle a labdát. Medgyes Zoltán a vendégektől, Szakály Dénes a hazaiaktól hibázott centikkel. Nagyon aktív volt a vendégek bal oldala, Medgyes és Madarász Márk összjátékai mindig veszélyt jelentettek. Ám végül mégis a jobb oldal hozta össze hazai segítséggel az első gólt. A 39. percben hazagurított labdából Zelizi rúgott gyertyát, Adamcsek Máté az alapvonalnál levette, visszatette Kicsunnak, aki a rövidbe lőtte a labdát, 0-1

A második félidőt is jobban indította a Gyirmót, talán a dobbal és trombitával felszerelt vendégszurkolóknak hála. Kezdett kicsit eldurvulni a meccs, Ominger és Hajdú között egy békítő beszélgetést is szorgalmazott Zimmermann játékvezető. A 88. percben érkezett a feketeleves, Medgyes adott be jobbról, középen érkezett Szegi Vince, és a hosszú sarokba csúsztatott, 0-2. Már csak percek voltak hátra, ezt a Gyirmót ügyesen lepörgette, és elvitte mindhárom pontot Csákvárról.