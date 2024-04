DEAC - MÁV Előre Foxconn 0:3 (-14, -21, -20)

Debrecen, 200 néző

Vezette: Bátkai-Katona Ágnes, Villás Tibor

DEAC: Bagics 3, Marlon 6, Mikuláss-Koch, Willian 15, Kiss I. 3, Pavljuk 12.

Csere: Bán (liberó), Veres, Bakóczy. Vezetőedző: Fodor Antal.

MÁV Előre Foxconn: Szabó V. 1, Ambrus 8, Janke 10, Koci 15, Tomanóczy B. 1, Pesti 15. Csere: Takács M (Liberó), Boa, Fazekas 2, Dileo. Vezetőedző: Omar Pelillo

A három a győzelemig tartó párharc állása: 2-0 a MÁV Előre Foxconn javára

A párharc második összecsapására szokatlan időpontban, este 20 órakor került sor a DESOK Sportcsarnokban, és ez mindkét csapat számára kihívás volt. A fehérváriak mindenesetre egy győzelemmel a zsebükben érkeztek a cívisvárosba, bár tisztában voltak azzal, hogy nehéz csata várt rájuk az előző találkozón harcos erényeket csillogtató egyetemisták ellen. Ám azért tudták azt is, hogy mindenképpen kell egy Debrecenben elért siker, mert azzal óriási lépést tehetnek a bajnoki döntő felé.

Jobban, egy 3:0-as sorozattal kezdett a Loki, majd Ambrus Bence elemi erejű leütésével folytatta. A DEAC nehezen vette fel a mérkőzés ritmusát, majd megint jött a brazil négyes ütő, Cesar Coello Rabel Willian, aki az előző összecsapáson is több ász nyitással lepte meg a fehérváriakat. Szorossá vált a játszma, és kiegyenlített a házigazda, 6:6. Ez azonban nem fogta meg a MÁV-ot, és Pesti Marcell is megmutatta, hogy ő is tud ászt nyitni, ha akar. Állandósította vezetését a gárda, sőt ez az előny kisvártatva ötpontosra duzzadt, 8:13. Magabiztos játékkal haladt előre egy-egy kisebb megingást kivéve a kék-fehér együttes, nem véletlen, hogy 12:18-nál már a második idejét kérte ki a DEAC mestere, Fodor Antal, de ez sem segített sokat, mert gyorsan tíz pont lett a különbség, 13:23.

A második felvonás elején jobban elkapta a fonalat a DEAC, és Willian szerváinak hathatós közreműködésével 5:1-es vezetést kovácsolt. Lendületbe jöttek a vendéglátók, tartani tudták a különbséget, melyet csak nagy nehézséget árán csökkentettek Redjo Kociék, 9:8. Majd Pesti hatalmas ütése vetett véget a debreceni előnynek, Koci pedig először a szettben vezetéshez juttatta az övéit, 11:12. Innentől lényegében felváltva estek a pontok, nem szabadultak egymástól a felek, csupán a hajrában lett kettő, majd három a differencia, 21:24, és a végén Christian Janke zárta le a játszmát.

Hasonlóan szorosan indult a harmadik etap is, de azért a MÁV Előre lépésről-lépésre gyűjtögette a pontokat, 5:8. Próbálta befogni ellenfelét a Debrecen, de mindig volt olyan a fehérváriaknál, aki keresztülhúzta a számításukat. 9:13-nál Fodor Antal időkéréssel kísérelte meg felrázni fiait, de nem sok foganatja volt, mert a Loki Pesti és Koci vezérletével öt-hatpontos előnybe került, 11:17. Majd úgy tűnt, hogy mégis van a hazaiak számára visszaút, feljöttek egy pontra, és egalizáltak a fekete mezesek, 19:19. Csupán pillanatokra zavarta meg ez a momentum Omar Pelillo tanítványait, mert ezt követően ismét kezébe vette az irányítást a vendégcsapat, és Fazekas Balázs ásznyitásával végleg elvarrta a szálakat.