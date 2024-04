Piliscséven kezdődött a 2024-es motokrossz szezon március 17-én, ahol az egyik futamon másodikként ért célba a Danuvia 125 SKE színeiben versenyző Papp Kornél Oszkár, összesítésben pedig legjobb magyarként a harmadik helyen zárt a nyílt országos bajnokság első állomásán. Közel negyven induló között a magyarokon kívül nyolc nemzet motorosai repkedtek az ugratók felett és kaparták a port.

Két héttel később az ausztriai Paldauban is több nemzet krosszosai húzták a gázt. Ezen a megmérettetésen a nagyobb kategóriákban sem állt dobogón magyar motokrosszos, így Papp Oszkár összetettben elért második helyezése méginkább felértékelődik. Több, mint tíz honfitársa indult az osztrák bajnoki futamon, a mindössze 12 esztendős Papp Oszkár remekül helyt állt a nála akár három évvel idősebb motokrosszosok között is. Begyűjtött egy futamgyőzelmet, ráadásul úgy, hogy 21 másodperccel verte a mezőnyt. Jutalma egy arany babérkoszorú, valamint némi euróban mért apanázs volt.

Ausztriában a dobogó tetejére állhatott a polgárdiban élő motoros

Forrás: Papp-család



A szabadbattyáni Batthyány Lajos Általános Iskolában hatodik osztályba járó, s kitűnő tanulóként plasztikai sebésznek készülő ifjú legény tűzpiros GasGas versenygépet hajt az MX 85 ccm-es géposztályban. Mentora, a legendás Id. Németh Kornél, valamint Oszkár édesapja, no és persze a versenyző közös célja, hogy a hollandiai junior világbajnokságon, valamint junior Európa-bajnoki futamokon is rajthoz álljon idén. Erre minden esélye megvan, hiszen úgy tűnik, korosztályában az egyik legjobb motoros. Ha az álmok valóra válnak, s versenybe szállhat a világbajnokságon, kárpótlásként élhetné meg a viadal minden pillanatát a tavalyi viszontagságos szereplés után. Papp Oszkár 2023-ban már elindult a romániai vb-n, de megállt a motorja, így fel kellett adnia a versenyt.

Id, Németh Kornél rengeteg hasznos tanáccsal segíti az ifjú motoros pályafutását

Forrás: Papp-család



A 711-es rajtszámmal repesztő motoros hét éves kora óta tréningezik Id. Németh Kornél iránymutatása alapján. Magassága miatt korábban hátrányban volt ellenfeleivel szemben, így edzője erőltette, hogy az eggyel nagyobb kategóriában versenyezzen. Ez a kemény munka most beérni látszik, hiszen 12 évesen is felveszi a harcot a 15 esztendősökkel a 85 köbcentiméteres géposztályban.

Azonban jövőre minden bizonnyal feljebb lép, a tervek szerint 2025-ben már 125 ccm-es géppel kaparja a port. Addig azonban sok a feladat. Már most hétvégén Ácson magyar bajnoki futamon versenyzik, majd a következő osztrák bajnokin gurul rajtgépbe. Újra itthon, Csikóstöttős lesz a következő állomás, de húzza a gázt az ifjú géphuszár Kiskunlacházán, Hódmezővásárhelyen, Tápióbicskén, Nagykanizsán, Foktőn, és a szezont záró magyar bajnoki futamon, Bugyin is.