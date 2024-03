A középmezőny második felében továbbra is öldöklő harc van a bennmaradást jelentő pozíciókért. Ebbe a halmazba tartozik a Csákvár is, amely ugyan kicsit döcögősen kezdte a tavaszt, de az elmúlt három mérkőzésen kétszer is győztesen hagyta el a pályát Tóth Balázs gárdája. Az Aqvital jelenleg a 11. helyen áll 30 ponttal, a Pécs az utolsó bennmaradást érő 14. helyen tanyázk 27 egységgel. A mezőny sűrűsége itt is látszik, már csak ezért is fontos a vasárnapi bajnoki, hiszen ha a Fejér vármegyeiek nyernek, hat pontra leszakíthatják riválisukat.

Ősszel Pécsen 1-0-ra nyert a Csákvár, Nagy Zoárd szerezte a mindent eldöntő találatot.