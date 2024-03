Tóvill-Kápolnásnyék – Ikarus-Maroshegy 2–2 (0–0)

Kápolnásnyék, 100 néző

Vezette: Kovács Róbert.

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Szajkó, Varga József, Tóth M. - Lipóth, Pigler (Rózsa), Kiss Á. (Varga D.), Zsigmond L. – CzottnerÁ., Kun G. (Peng). Vezetőedző: Höltzl Richárd.

Maroshegy: Kovács Z. – Békefi, Kecskés, Kókány, Schmuck A. - Falusy, Fi L., Drexler, Gimes - Csuti, Mayer (Schmuck B.). Vezetőedző: Szarka Martin.

Gól: Zsigmond L. (68.), Varga József (86.), ill. Csuti (78.), Fi L. (83.)

Jók: Lipóth, Rózsa, ill. Kovács Z, Kecskés

Az első félidőben jobbára a mezőnyben folyt a játék, a kapusok nem igazán tudták megmutatni tudásukat. A második játékrészben nagyobb sebességre kapcsoltak a hazaiak a fölényük a 68. percben érett góllá, Zsigmond Levente passzolt a hosszú sarokba, 1-0. Majd a 78. percben Csuti Márton használta ki a ziccerét, 1-1. A 83. percben a saját térfelén eladta a labdát a Kápolnásnyék, melyet Fi László váltott gólra, 1-2. A hajrában Varga József került a védelem mögé, és állította be a végeredményt, 2-2.

Tudósított: Höltz Richárd

Mány-Bicske II. – Csór Truck-Trailer 3–3 (1–2)

Mány, 100 néző

Vezette: Domak Ádám.

Mány-Bicske II.: Bessenyei – Punk, Juhász Bálint, Bukovecz, Nemes - Vass (Tóth I.), Nagy Á., Peinlich, Junior Joaz - Vicz, Nagy M. (Kovács L.). Vezetőedző: Mikhail Stiven.

Csór Truck-Trailer: Király K. - Bogdány, Báles I., Vass, Finta (Báles Zs.) - Dreska, Tolnai M., Kásler Bence (Makai), Kásler Barnabás, Zs. Nagy (Harangozó) - Pécsi (Victor). Vezetőedző: Pécsi László.

Gól: Junior Joaz (27., 60.), Peinlich (94.), ill. Pécsi (41., 53.), Zs. Nagy (10.)

Jók: Junior Joaz, Peinlich, Juhász Bálint, ill. Pécsi, Bogdány, Zs. Nagy.

A 10. percben egy szerencsétlen becsúszás után, büntetőt kaptak a vendégek, amelyet Zs. Nagy Balázs a jó irányba vetődő Bessenyei Barnabás mellett a kapu jobb oldalába vágott, 0-1. A 27. percben egy szöglet után közvetlen közelről Junior Joaz da Silva talált a kapuba, 1-1. A 41. percben egy védelmi hiba után Pécsi László mattolta Bessenyeit, 1-2. Az 53.percben Pécsi távoli löketéhez Bessenyei suta mozdulattal ért hozzá, a labda pedig a kapuba vágódott, 1-3.

Sokat nem adtak volna a hazai nézők a feltámadásra, de a játékosok minden energiát mozgósítottak a pontszerzésért. A 60. percben egy jobboldali szögletet Junior Joaz bólintott szép mozdulattal a kapuba, 2-2. Támadott a Mány-Bicske II, de a vendégek kontrái is veszélyesek voltak, az utolsó percek nyíltsisakos játéka izgalmasra sikeredett. A sok időhúzás miatt Domak Ádám játékvezető hét percet hosszabbított, és a 94. percben Peinlich Szilárd csodásan csavart be az oldalvonal mellől egy szabadrúgást, ezzel pontot mentve a hazaiaknak, 3-3. A közepes iramú, harcias meccset játszottak a csapatok, a nehéz talaj miatt, inkább a mezőnymunka dominált. A Csór szervezetten, nagy akarással játszott, de a hazaiak is dicséretet érdemelnek, hiszen a végsőkig küzdöttek.

Tudósított: Varga Mihály

Tordas – Sárosd 1–1 (0–0)

Tordas, 50 néző

Vezette: Berkes István

Tordas: Cseresnyés – Szilágyi, Danis, Tolnai P., Kovács A. (Jancsó) - Balogh B. (Győri), Horváth B., Kovács Á. (Somogyi B.), Hernádi - Cservenka, Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor.

Sárosd: Bolla J. – Pribék, Bánszki, Hushegyi, Vida – Klémán M., Varga Zsombor István, Varga Zsombor, Buza (Várnai) - Kökény, Vámosi (Lakakisz). Vezetőedző: Rauf Dávid.

Gól: Kovács Á. (56.), ill. Lakakisz (81.)

Jók: Hernádi, ill. Klémán M.

Az első félidő ugyan nem hozott egyetlen találatot sem, pedig a Tordas az első 20 percben eldönthette volna a mérkőzést, ám a helyzetek kimaradtak. A szünet után is szintén helyzet adódott, és gól nem született egészen az 56. percig, amikor is egy felívelést követőn Horváth Benett csúsztatott Kovács Áron elé, aki gólra váltotta helyzetét, 1-0. A házigazdák bánatára volt válasza az ellenfélnek, ugyanis 86. percben egy kavarodás után Klémán Máté rúgta keresztbe a kapu előtt a labdát, amelyet a hosszú oldalon érkező Lakakisz Nikolaosz értékesített, 1-1. Lehetett volna hazai, és vendég siker is, így megérdemelt a pontosztozkodás.

Tudósított: Farkas Zsolt

MÁV Előre FC Főnix – KK Grain Kft.-Mezőfalva 6–0 (1–0)

Agárd, 100 néző

Vezette: Wittner József.

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki – Jungwirth, Bolla Barnabás, Csiba, Adorján (Gruber) - Kertész, Nyikos (Rubos Bence), Balogh L., Pápai (Andróczi) - Réti (Rubos Barnabás), Zólyomi (Tóth B.). Vezetőedző: Pavlik József

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Sági (Gertner), Balázs, Rózsahegyi, Rakonczai - Márki (Csontos), Németh L., Kovács B., Németh B. - Kovács K., Morár. Vezetőedző: Villám Balázs

Gól: Rubos Bence (62., 80.), Rubos Barnabás (75., 81.), Adorján (22.), Kertész (53.).

Jók: Adorján, Kertész, Rubos Bence, Rubos Barnabás, Zólyomi, ill. az egész csapat

A vendéglátó csapat ezúttal a gárdonyi műfüvön rendezte meg a találkozót. A Mezőfalva az első pillanatoktól kezdve védekezésre rendezkedett be, próbálták kapujukat megmenteni a góltól. Ennek ellenére a Főnix FC formás támadásokat vezetve jutott el helyzetig. Az első 15 percben akár három-négy gól is lehetett volna a különbség, de a lehetőségek kimaradtak. Egészen a 22. percig, amikor Adorján Gergő 18 méteres lövése talált utat a kapuba, 1-0. Az 52. percben Kertész Attila lövése kötött ki a hálóban. Az 62. percben egy jobboldali beadást követően Rubos Bence fejelt a kapuba, 3-0. A 75. percben Rubos Barnabás volt eredményes egy összjátékot követően, 4-0. A 75. percben Rubos Bence vezette a kapusra a labdát, és higgadtan a jobb alsó sarokba lőtt, 5-0. A végeredményt 81. percben Rubos Barnabás állította be, 6-0. A Főnix FC megérdemelten tartotta otthon a három pontot, egy végig sportszerű mérkőzésen.

Tudósított: Pavlik József

Fotó: MLSZ

Lajoskomárom – Enying 2–3 (1–0)

Lajoskomárom, 220 néző

Vezette: Rózsa József.

Lajoskomárom: Berta – Kovács K., Willerding Zs., Vadászi, Gergye - Dudar E., Németh Á. (Deák S.), Kövecses, Kővári B. - Dudar K. (Czéhmeiszter), Varga F. (Csörgei). Vezetőedző: Dopuda Igor

Enying: Elek – Kalló, Mohai, Kizlinger, Labossa (Horváth Cs.) - Csepregi, Schütz (Paluska K.), Halász (Kelemen), Molnár L. - Kéri, Szalai K. (Kassai J.). Vezetőedző: Molnár Ferenc

Gól: Varga F. (14.), Vadászi (53.), ill. Paluska K. (70.), Molnár L. (73.), Kizlinger (85.)

Jók: senki, ill. az egész csapat

A 14. percben Varga Ferenc az alapvonal közeléből élesen lőtte a labdát a hosszú sarokba, 1-0. Akadozott a hazai támadójáték, mindkét oldalon sok szabálytalanság tördelte a játékot. Az 53. percben Vadászi Bence 20 méteres lövése megpattanva vágódott a hálóba, 2-0. Az 55. percben Németh Ákos centerezését Willerding Zsolt az ötösről ordító helyzetben lőtte kapu fölé. A 70. percben Paluska Krisztián iramodott meg a baloldalon és kitűnő helyzetfelismeréssel 25 méterről ívelte a labdát a hálóba, 1-2. A 73. percben lajosi védelmi hibáját kihasználva, a szemfüles Molnár László emelése kötött ki a hálóban, 2-2. Izgalmas végjátékban mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, a 85. percben egy, a felezővonalnál elpasszolt labdából Kizlinger Zalán iramodott meg, és megszerezte a vendégek győztes találatát. 2-3.

Tudósított: Mosberger Mátyás

Ercsi Kinizsi – Móri SE 0–1 (0–1)

Ercsi, 50 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Farkas K., Schnierer, Juhász Bence (Baranyai), György - Lak, Rebők (Hodula M.), Hujber, Petrás - Orza (Rácz A.), Buzás. Vezetőedző: Lieber Károly

Móri SE: Janky – Galovszky (Radács), Végvári Á., Loi, Bezerédi – Kocsis D., Varga B. (Szabó K.), Sötét, Mészáros B. - Lehota (Paulik), Szekeres (Hajdu). Vezetőedző: Németh Bálint

Gól: Bezerédi (25.).

Jók: Schnierer, Farkas K., ill. Sötét, Bezerédi.

Az első félidőben összességében jobb volt a Mór. Az 1. percben Sötét Dávid egy jogosan megítélt büntetőt hibázott el. Ezt követően Juhász Bence kétszer, míg Orza Ionut egyszer lépett ki, eredménytelenül. A 25. percben szépen adott be Varga Balázs, labdáját Bezerédi Ádám továbbította a kapuba, 0-1. A második félidőben, főleg az utolsó 20 percben dominált az Ercsi Kinizsi, de nem sikerült az egyenlítés.

Tudósított: Flórián Gábor

A Sárbogárd - Bodajk összecsapás elmaradt, mert a Bodajk csapata nem állt ki a mérkőzésre, ezért a találkozó 3 pontját 3-0-as gólkülönbséggel a Sárbogárd kapta.

A góllövőlista állása:

1. Balogh László (MÁV Előre FC Főnix) Horváth Ádám (Sárbogárd SE) 14-14 gól

2. Bezerédi Ádám (Móri SE), György Kristóf (Ercsi Kinizsi) 12-12 gól

3. Horváth Benett (Tordas), Mayer Dávid (Sárbogárd SE), Pápai Kristóf (MÁV Előre FC Főnix) 11-11 gól