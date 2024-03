Ahogy az lenni szokott, egy lezárt idény után a klubok igyekeznek összerakni a jövő évi keretet. A FEHA19 Erste Ligás együttese tájékán egyelőre a távozók névsora bővül. A napokban bejelentették, hogy három év után Anatoli Bogdanov távozik a kispadról.

Csütörtökön pedig bejelentették, Jan Blasko, Gennagyij Koszinszkij, Roman Racsinszkij és Luka Ulamec sem marad az együttesnél. Blasko tavaly nyáron érkezett Fehérvárra, a cseh támadó 13 gól mellett nyolc asszisztot jegyzett, az összes Erste Liga-mérkőzésen jégre lépett, sőt öt alkalommal az ICEHL-keretben is helyet kapott. Gennagyij Koszinszkij is 2023 nyarán érkezett, 41 találkozón 8 pont volt a termése a hátvédnek. A kazah Roman Racsinszkij a 2022/2023-as idény közben érkezett a csapathoz, teljesítményével kivívta a szerződésének a meghosszabbítását. Ebben a szezonban 4 góllal és 12 gólpasszal járult hozzá a kék-fehérek teljesítményéhez. Luka Ulamec a bajnokság közben érkezett a gárdához, a csatár két gólt és három gólpasszt tett be a közösbe.