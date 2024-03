2024. március 9., szombat, 14:00

Tóvill Kápolnásnyék (3.) – Ikarus-Maroshegy (8.) – ősszel 2-0

Höltzl Richárd a Tóvill-Kápolnásnyék vezetőedzője:- A megszokottnál jóval könnyebb győzelmet arattunk Bodajkon, sokkal nehezebb mérkőzésre számítottunk. Uraltuk a találkozót, a mi akaratunk érvényesült és egy pillanatig sem volt kétséges, hogy melyik csapaté lesz a három pont. Az Ikarus ellen nagyon nehéz dolgunk lesz, ugyanis sok sérültünk van, és még nem tudom hogyan fogunk szombaton felállni. Őz Zalán is összeszedett egy sérülést, illetve még ketten vannak, akik úgy néz ki, hogy nem lesznek bevethetők. Az őszi végeredménnyel természetesen most is kiegyeznék.

2024. március 10., szombat, 14:30

Tordas (5.) – Sárosd (7.) – ősszel 2-2

Farkas Zsolt a Tordas technikai vezetője: - Nem mondhatnám azt, hogy jó szájízzel tértünk haza Mórról, ráadásul a meccs végén lett volna lehetőségünk arra, hogy legalább egy pontot megszerezzünk, de kimaradtak a helyzeteink, úgy, hogy kétszer is a kapussal szemben álltunk. Hozzáteszem azt, hogy Móron nem szégyen kikapni! Szombaton a Sárosd ellen szeretnénk javítani, a célunk nem lehet más, mint a három pont begyűjtése, remélem hazai pályán felül tudunk kerekedni rajtuk. Itthon erősek vagyunk, rendszerint tudunk dominálni, és ha ott akarunk maradni az élbolyban, akkor ezen a rangadón is bizonyítanunk kell! Muszáj gyűjtögetni a pontokat, mert hirtelen a nyakunkon lehetnek a mögöttünk állók.

Mány-Bicske II. (10.) - Csór Truck-Trailer (13.) – ősszel 1-0

Varga Mihály a Mány elnöke: - Nem panaszkodhatunk, a két győzelem bizonyítja, hogy jól rajtoltunk. A hétvégén egy masszív, fiatal csapat ellen lépünk pályára, és nagy valószínűséggel a Csór elleni csata is egy ki-ki mérkőzés lesz, ugyanolyan, mint amit a két együttes már korábban is játszott egymással. Ősszel az utolsó pillanatban lőtt szabadrúgás góllal tudtunk felülkerekedni, és most is hasonlóan kiélezett találkozóra számítok. Nem vitás azonban, hogy a két győzelem önbizalmat adhatott, a Bodajk elleni találkozó ugyan eléggé hektikus volt, megérdemelten nyertünk, bár a Bodajk egy kicsit ránk ijesztett. Az Ikarus ellen nem mi voltunk az esélyesek, ettől függetlenül a csapat mindent megtett, nagyon jó védekezett, megpróbáltuk megakadályozni a hazaiak támadásait. Egyáltalán nem volt érdemtelen a győzelmünk. Szombaton is elégedett lennék egy egygólos sikerrel.

Sárbogárd (2.) – Bodajk SE (15.) – ősszel 3-0

Pajor László a Sárbogárd vezetőedzője:- Jól sikerült az alapozásunk, elvégeztük azt, amit terveztünk. A felkészülés során játszottunk erős csapatok ellen, de voltak könnyebb mérkőzéseink is. Majd egy jó Kápolnásnyék otthonában győzelemmel indítottuk a szezont. Nehéz mérkőzés volt, de az a tervünk, hogy tavasszal az összes meccset megnyerjük! A Bodajk ellen mindenféleképpen a győzelem lesz az elfogadható! Elég tetemes a hátrányunk a Főnix FC-vel szemben, de nem adtuk fel, örülnék annak, hogyha szép játékkal és minél magabiztosabban sikerülne a szombati mérkőzés. Bízom a srácokban, vannak olyanok, akik a sérültek közül már visszatérhettek, úgy érzem hogy egy jó kilencven perc előtt állunk.

2024. március 10., vasárnap, 14:30

Ercsi Kinizsi (6.) – Móri SE (4.) – ősszel 0-1

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője:- A hétvégén egy nagyon kellemetlen stílusú és erőszakos Mezőfalvával játszottunk. Én ez tisztában voltam korábban, és tudtam azt, hogy nehéz mérkőzés lesz. Nagyon tetszett az, hogy a csapatban volt tartás, belső motiváció, hogy fel tudtunk állni háromszor, és el tudtuk hozni a három pontot. Szeretnénk a Mór ellen is jó teljesítményt nyújtani, bár a sérültjeink nem jöttek rendben száz százalékosan, Kun Bálint még mindig hiányozni fog az eltiltása miatt. A Mór nagyon szervezett csapat, amely ráadásul egy komoly csatát nyert meg hazai pályán a Tordassal szemben. Biztos, hogy ők is jó formában vannak, de legalább egy pontot itthon szeretnénk tartani, főként Varga Balázsra nagyon kellene figyelnünk, valamint Bezerédi Ádámra. Azon múlik majd, hogy mi csapatban hogyan tudunk dolgozni, védekezni. Nyilván a hazai pálya segíteni fog bennünket, de tartok is attól, pont ettől válik görcsössé a játékunk, mivel lassan egy éve játszottunk itt.

MÁV Előre FC Főnix (1.) - KK Grain KFT.-Mezőfalva (11.) – ősszel 3-0

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Sokkal nehezebb mérkőzésre készültünk Enyingen, de a játék képét tekintve teljesen megérdemelt volt a győzelmünk még ekkora különbséggel is. Nem szabad túlértékelni ezt a győzelmet, nyertünk, jól játszottunk, de mindezt a helyén kezeljük. A Mezőfalva ellen is hasonlóan magabiztos játékot, és a három pont megszerzését várom. Ezt a meccset hazai pályán játsszuk, fekete mérkőzéseket kötelező megnyerni ahhoz, hogy a céljainkat elérhessük. Ettől függetlenül nem volt könnyű dolgunk legutóbb Mezőfalván, és azt se felejtsük el, hogy a Sárbogárdot legyőzték három kettőre. Lehet ezt felfogni intő jelként is, de ugyanúgy készülünk, mint más csapatok ellen. Tudjuk, hogy mit akarunk, tisztában vagyunk azzal, hogy a saját játékunkat kell játszani, és reméljük azt, hogy győzelemmel zárjuk a kilencven percet. Elég sok sérültünk és betegünk van, már szépen lassan jönnek vissza, és elkezdik az edzésmunkát, így nagyon bízom abban, hogy lassan most már ők is több szerephez jutnak.

Lajoskomárom (9.) – Enying (14.) – ősszel 5-0

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője:- Csóron az első félidőben a körülményekhez képest - gondolok itt a pálya méretére, és minőségére - kontrolláltuk a mérkőzést, kifejezetten tudatosan és jól játszottunk. A szünet után ez a határozottság már kevésbé látszott rajtunk, de mindenki megtette a magáét, hozzáteszem volt egy kis szerencsénk is, el tudtuk hozni a három pontot. Minden mérkőzés más, ráadásul hétvégén szomszédvari rangadót játszunk, nem várok könnyű kilencven percet az Enying ellen, még az előző heti eredményük tudatában sem. Igyekszünk mindent megtenni, hogy tisztes helytállás tanúsítsunk, és megpróbáljuk itthon tartani a pontokat. Bízom abban, hogy mi jobban fogjuk akarni a győzelmet, és remélem, hogy jó játékkal ez sikerülni fog!

Szabadnapos: Martonvásár (12.)