Gasper Potocnik, a hazaiak szlovén trénere volt kevésbé elégedett a lefújás után.

- Természetesen gratuláltam az Albának a győzelemhez. Úgy gondolom, jó mérkőzést játszottunk, a legjobbunkat nyújtottuk. A játékunk sok eleme azon a szinten valósult meg, amelyet elvárunk. Nagyon jó csapat ellen játszottunk, az utolsó pillanatig versenyben voltunk a győzelemért. Azt hiszem, megszerezhettük volna, de ilyen a sport, egyszer nyersz, egyszer veszítesz az ilyen helyzetekben. Ezúttal nem állt mellénk a szerencse, de azt kell látnunk, hogy a vereség oka a védekezésben volt, ebben javulnunk kell. Hazai pályán közel száz pontot dobtunk, mégis vesztettünk, a védekezés miatt, ebben egyértelműen javulnunk kell. A játékosaim a legjobbjukat nyújtották, a szurkolóknak pedig köszönjük a támogatásukat. Ki kell elemeznünk a mérkőzést, hogy tanulhassunk belőle, de közben készülnünk kell a hátralévő találkozókra is. Minden meccs számít, mi ezzel a mentalitással megyünk tovább. Készülünk, keményen dolgozunk, igyekszünk a legjobbunkat nyújtani.

Alejandro Zubillaga, a fehérváriak mestere elsőként ismét a fehérvári drukkerek támogatását köszönte meg.

- Elsősorban, ahogy mindig, ismét köszönjük szurkolóinknak, hogy elkísértek minket, hosszú az út ide Fehérvárról, de ők mindig támogatnak minket, ezért nagyon hálás vagyok nekik. Természetesen szeretnék gratulálni a játékosaimnak, mert küzdöttek. Mi azért harcolunk, hogy jobbak legyünk, mert bár a tabella nem változik, második helyen fogunk végezni, de a fő cél az, hogy minden nap jobbá váljunk. A soproni egy nagyon jó, kőkemény teszt volt, de vannak dolgok, amiket ki kell javítanunk védekezésben, A második negyedben támadásban futni akartunk, de kontroll nélkül, továbbá sok eladott labdánk volt, a Sopron pedig sok pontot szerzett leindításokból. A második félidő pedig igazi hullámvasúttá vált, ha egy jó csapat ellen játszol, tudod, hogy többféle módon fognak védekezni, hol zónáztak, hol váltottak, de mi többé-kevésbé fenn tudtuk tartani a saját szintünket, a stílusunkat, képesek voltunk futni, felállt védelem ellen jobban teljesítettünk az üres helyzetek kialakítása terén. Védekezésben vannak kisebb hibák, ezeket ki kell javítanunk ahhoz, hogy elkerüljük azokat az üres helyzeteket, amelyekből a soproniak a kosaraikat szerezték. Boldogok vagyunk, a Sopronnak és Gasper Potocniknak pedig a legjobbakat kívánjuk, kivéve, ha ellenünk játszanak a rájátszásban.

David Nichols, a nyugatiak amerikai irányítója nagyszerűen játszott, a meccs legeredményesebbjének bizonyult, 28/12 pontot jegyzett. Azonban ez kevés volt a hazai diadalhoz.

- Kemény mérkőzést játszottunk. Nehéz úgy nyerni, ha hagyjuk az ellenfelet száz pontot dobni, de mi keményen játszottunk, megteremtettük magunknak az esélyt a győzelemre. Nagyon jó hetet zártunk az edzések tekintetében, jó volt a tervünk is a mérkőzésre. Készen álltunk a meccsre, az edzőnk elmondta nekünk az öltözőben a találkozó után, ez egy rendkívül kiegyenlített meccs volt, az ilyen találkozókat egyszer megnyerjük, máskor elveszítjük. Ahhoz, hogy előnybe kerülhessünk, meg kell szereznünk a szabad labdákat és a támadó lepattanókat. Nem követhetünk el kis hibákat sem egy ilyen csapat ellen. Én is rontottam, az utolsó hárompontosnál hagytam Chambers-t betörni, aki ezután adott egy extra passzt, megvolt a dobóhelyzetük, megnyerték a meccset. A kritikus pillanatokban nagyon kell fókuszálnunk, úgy érzem, csapatként ezúttal is jól teljesítettünk. Most már az alapszakaszból hátralévő három mérkőzésre koncentrálnunk.

Takács Milán, a fehérváriak saját nevelésű hátvédje két triplát szórt, különösen a második volt kulcsfontosságú.

- Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk. Tudtuk, hogy a Sopronnak minden mérkőzés fontos, hogy bejuthassanak a playoffba, ennek szellemében készültünk. Az SKC komoly játékerőt képvisel, nagyon jó játékosai vannak. A mérkőzés végig kiélezett volt, hullámzó, egyszer mi vezettünk, egyszer az ellenfél, azonban a végén szerencsére nekünk jött ki jobban a lépés. Készülünk a következő mérkőzésre, illetve a rájátszásra, a határszélieknek pedig sok sikert kívánok a további időszakra.