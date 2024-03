Tisztes helytállás. Ezt tűzte ki célul az Alba a világválogatottnak is beillő Győri Audi ETO KC elleni bajnokira. Ahogy arra számítani lehetett, az ETO kezdett aktívabban, Dale Kari Brattset befordulásból, Kirstensen hétméteresből volt eredményes. A harmadik percben szépített az Alba, Tamara Szmbatian indította a hazai gólok sorát. A toronymagas belső emberekkel komoly védőfalat alkotott az ETO, amiben el is akadtak a labdák olykor, bár leginkább a rossz passzok, eladott labdák gátolták az FKC-t. A győriek robogtak előre, ötgólos fórt kovácsoltak a 15. percre. Ekkor szinte teljes sort cserélt a vedégek megbízott edzője, Kun Attila. Innentől már ritkábban estek a gólok, no nem azért, mert az ötszörös BL-győztes ETO meggyengült volna. Tóth Nikolett többször is bravúros védéssel torpantotta meg a zöld-fehéreket, hetest és ziccereket is hárított. Horváth Rolandnak akkor kellett kikérnie második idejét, mikor hetet tett a Győr a két hölgykoszorú közé, 4-11. Jót tett a taktikai szünet, mert kapaszkodott az Alba, Takó, Utasi, Szmbatian, Zrnic és Kocsis is bevette az egyébként magabiztosan védő Duijndam kapuját. A félidőt Ana Gros időntúli szabaddobása zárta, Utasi arcát találta telibe, amiért egyből piros lapot kapott, 11-16.