A Veszprém Kupán minimum vizsgát tettek a Delfin SE kezdő úszói. Balogh Barnabás, Borsó Bíborka, Karé Marcell, Czombál Tamás Andor, Határhegyi Ákos, Hutvágner Arnold, Kersák Eszter és Péntek Noel is remekül teljesítette az elvárt penzumot, készülhetnek az újabb megmérettetésekre.

Veszprémben a már rutinosnak mondható Csák Laura is medencébe ugrott, s két első helyezéssel zárta a Veszprém Kupa I. fordulóját. 400 méteres gyorsúszásban 5:08.24 perccel csapott a falra elsőként, míg 50 m pillangón 30.62 másodperces időt repesztett.

Az egyesület versenyzőinek zöme mindeközben a Budapest Kupa 2. fordulójában állt helyt. Nem is akárhogy! A viadalon indult 508 versenyző 2050 rajtot produkált összesen, a fehérvári delfines úszók hagyományosan remek eredményeket szállítottak. A mezőnyből ismét kiemelkedett Varga Marcell, aki a fővárosi nyílt megmérettetés második fordulója után összesítésben a harmadik helyen áll. Varga egy második és egy harmadik helyet zsebelt be, de több alkalommal is döntőt úszott. A Delfin SE összesen három aranyérmet, két ezüstöt és öt bronzmedált zsebeltek be.

A Delfin SE úszóinak eredménye:

50 m hát - 5. Dobján Krisztián 38.73 mp.

50 m hát 1. Stéger Georgina 34.73

50 m gyors 2. Dobján Krisztián 32.83

50 m gyors 3. Csák Laura 30.04

50 m mell 3. Stéger Georgina 39.68

50 pillangó 1..Dobján Krisztián 34. 81

50 pillangó 3. Stéger Georgina 34.98

50 m gyors 6. Varga Marcell 27.89

200 m gyors 2. Varga Marcell 2:08.06 perc

200 m gyors 4. Dobján Krisztián 2:38.60

200 m gyors 1. Csák Laura 2:21.96

100 m hát 7. Dobján Krisztián 1:24.22

100 m mell 7. Stéger Georgina 1:28.60

100 m pillangó 3. Dobján Krisztián 1:20.65

100 m hát 5. Stéger Georgina 1:18.44

100 m gyors 4. Varga Marcell 1:00.00

400 m gyors 3. Varga Marcell 4:29.20

A kupafordulók viadala áprilisban folytatódik.