A DVTK elleni találkozó hűen letükrözte a fehérvári fiatalok idei évét, hiszen mint oly sokszor ebben a szezonban, a FEHA19 nem játszott alárendelt szerepet a mérkőzésen, vezetett is, mégis nulla pont lett a vége. A második harmadban, Jan Blasko talált be Miskolcon, ám az utolsó játékrészben egy perc alatt két gólt is kapott a Fehérvár, innen pedig már nem volt visszaút, a végén Bartos üreskapus gólja mindent eldöntött.

– Elismerés jár az ellenfélnek, nagyon keményen játszottak. Felkészültek, fegyelmezettek, sok nehézséget okoztak nekünk. Az első harmadban üldöztük őket, a második elég kiegyenlített volt, a harmadikban pedig megtaláltuk a játékunkat, de ahogy mondtam elismerés nekik. Rákényszerítettek minket, hogy a legjobbunkat nyújtsuk a harmadik harmadban. Remélhetőleg ez egy tapasztalat volt a játékosoknak, hogy a kezdő bedobástól kezdve készen kell állni hatvan percen keresztül – mondta Steve Kaspar, a DVTK Jegesmedvék vezetőedzője.

– Nyílván a szezon utolsó meccsét mindig meg szeretnéd nyerni, nem számít, hogy bajnoki döntőben, alapszakaszban vagy kiesési szakaszban. Erősen kezdtünk, az első harmadban jól játszottunk. A második harmad eléggé kiegyenlített volt, oda-vissza játékkal, bárhogy alakulhatott volna. A harmadik harmadban sem játszottunk rosszabbul, mint az első kettőben, de az ellenfél is feljebb kapcsolt, nagyobb sebességben játszottak és előjött a tapasztalatuk. Ebben a pillanatban ez egy keserű befejezése a szezonnak. A mi csapatunknak nem sok tapasztalata van abban, hogy megvédje az előnyt a harmadik harmadban. Ez olyan dolog, amit nem igazán tudsz gyakorolni. Nem kérheted az ellenféltől, hogy adj nekünk előnyt, hogy gyakorolhassuk megvédeni, ezt ki kell érdemelni. Ez a meccs az egész szezonunkat mintázta. Voltak jó pillanataink, meccseink, közel voltunk, de sajnos ez nem volt elég – nyilatkozta Anatoli Bogdanov a szezon utolsó mérkőzése után.