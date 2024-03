Három kérdést tettünk fel egységesen azoknak a felkészüléssel kapcsolatban a csapatokat dirigáló edzőknek, vezetőknek, akik az előző héten idegenben léptek pályára:

Milyen volt, hogy sikerült a csapat felkészülése?

Milyen változások voltak a keretben?

Mit várnak a hétvégi találkozótól?

2024. március 2., szombat, 14:30



Móri SE (5.) – Tordas (3.) – ősszel 1-2

Németh Bálint a Móri SE vezetőedzője: - Elégedettek lehetünk a felkészüléssel, kellő mennyiségű edzőmérkőzést játszottunk, nem panaszkodhatom, mert az edzéseken jó teljesítmény nyújtottak a fiúk, és a sérülések is elkerültek bennünket. Gosztonyi András elment a Fehérvár FC II. csapatához, illetve három érkezőnk volt, Szekeres Marcell Sárosdról, Kocsis Dominik Bodajkról, és Lehota Viktor a Fehérvár FC-től. Az előző mérkőzésen, Martonvásáron gyorsan alkalmazkodtunk a körülményekhez, bár én úgy gondolom, hogy a megyei pályák jelenleg még alkalmatlanok a futballra, és ez Martonban is így volt. A Tordas elleni rangadón, amennyiben ellenfelünk beleegyezik, a műfüves pályán játszanánk, mert a füves pályánk még nincsen készen arra, hogy bajnokit rendezzünk rajta. Ősszel Tordason hagytunk három pontot, kezünkben volt a mérkőzés, akadt két rövidzárlatunk, és ezekből a hazaiak gólt értek el. Nagyon stabil csapat a Tordas, nem véletlenül van egy vereségük összesen. Hazai pályán azonban vissza szeretnénk vágni!



Sárosd (8.) – Martonvásár (12.) – ősszel 2-0

Rauf Dávid a Sárosd vezetőedzője: - Hathetes felkészülésünk volt, amelyet viszonylag későn kezdtünk, mivel az előző évben késő zártunk a bajnokságban. Felemás érzéseim vannak, sok volt a sérültünk, de amit szerettünk volna azt elvégeztük. Öt edzőmérkőzést játszottunk, háromszor nyertünk kétszer kikaptunk, de a sérülések miatt az utolsó meccsen összesen három cserével tudtunk élni, közülük egy ifistával, mert annyian hiányoztak. Szekeres Marcell Mórra igazolt, Szabó Norbert pedig külföldi munkavállalás miatt távozott, pótlásukra Varga Zsombor Abáról, is Szekeres Szebasztián Nagylókról érkeztek. A Martonvásár ellen szeretnénk itthon tartani a három pontot, küzdelmes mérkőzést a várok, a mezőnyben sok párharccal, fizikális csatákkal. Továbbra is Seregélyesen játsszuk a hazai mérkőzéseinket a pálya minősége fogja eldönteni, hogy milyen lesz a találkozó. Két eltiltottunk van, még az előző szezonról, Majláth Henrik és Klémán Máté, valamint Kosztolányi Bence sérült.

2024. március 3., vasárnap, 14:30

Bodajk SE (15.) - Tóvill Kápolnásnyék (4.) – ősszel 0-2

Kovács Zoltán a Bodajk SE elnöke: - Nem mondhatnám azt, hogy sikeres volt a felkészülésünk, mindössze egy edzőműködés tudtunk játszani. Nagy volt a jövés-menés, amíg összejött a megfelelő létszám igen kis kerettel tudod dolgozni Bregócs Gergő vezetőedző. A Téli Műfüves Bajnokságra bár neveztünk, a sportorvosi engedélyek hiánya miatt nem tudtunk indulni. Mire ezek elkészültek addigra automatikusan kizárásra kerültünk, bár eleve úgy gondoltuk, hogy az U19-es csapatunkkal indulunk majd el itt. Mind ezektől függetlenül hétvégén nagyon jó mérkőzést játszott a csapat a Mánnyal, és úgy szenvedtünk vereséget, hogy öt ziccerünk volt 3-4-nél, ezek közül egyet sikerült értékesíteni 11-esből. Eléggé kicserélődött az állomány, de a szombati mérkőzés alapján úgy vélem nem lettünk gyengébbek, és erre a játékra lehet alapozni a folytatásban. Új csapat épült, az átlagéletkor 20 év körül van. Jó volt látni a fiatalokat! A Kápolnásnyék elleni összecsapás háromesélyes, amennyiben elkapjuk a fonalat, akkor képesek vagyunk gólokat lőni, és most vannak olyanok, akik ezt meg tudják oldani a kapu előtt. A védekezésünket kell stabilizálni, koncentráltabban játszani hátul, mert nem szabad annyi gólt kapni, mint Mányon.



Ikarus-Maroshegy (7.) – Mány-Bicske II. (11.) – ősszel 0-1

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Heti három edzésünk volt a felkészülés során, január második hetétől kezdődően. A műfüves pályán megfelelően tudtunk dolgozni, jó létszámban, valamint a betervezett öt edzőmérközést sikerült lejátszani, de többen a Téli Műfüves Bajnokságban is helyt álltak, így megkapta mindenki a szükséges terhelést. Nem igazoltunk senkit, továbbra is építünk a fiatalokra, valamint az őket támogató idősebb magra. Két távozó volt, Ferencz Bálint Ausztriába igazolt, valamint legnagyobb fájdalmunkra Horváth Zsolt befejezte a nagypályás labdarúgást. Igazságos eredmény született Lajoskomáromban, az első félidőben a hazaiak voltak az aktívabbak, a szünet után pedig inkább mi. Nem volt közönség szórakoztató a játék, amúgy én azt kaptam, amit vártam. Csapatunk küzdött becsülettel, és egy jó csapat otthonából hoztunk el egy pontot. A Mány ellen nehéz mérkőzésre számítok, bizonyára egy plusz löketet jelent számukra, hogy az utolsó percben győzték le a Bodajkot, ettől függetlenül bízom abban, hogy mi fogjuk most itthon tartani a három pontot.



Csór Truck-Trailer (13.) – Lajoskomárom (9.) – ősszel 2-4

Pécsi László a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - A munkát, amit elterveztünk, azt a csapat becsülettel elvégezte, de igazán arra a kérdésre, hogy hogyan sikerült a felkészülés majd csak öt mérkőzés lejátszása után tudnék igazán választ adni. A hétvégén papírforma eredmény született, a bajnokaspiráns Főnix FC, ahogy kell, egy alsóházi csapattal szemben érvényesítette a tudásbeli fölényét. Ebből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. Elég nagy játékosmozgás volt a télen, Ács Krisztián ideiglenesen szünetelteti pályafutását, Bognár Máté Bodajkra igazolt, Finta Dániel Sárbogárdról, Takács Zalán Pátkáról, Vass Dávid Enyingről érkezett. Továbbra is sok a sérültünk, nem számíthatok Dreska Dominikra, Molnár Bencére, Klein Márkra. Nehezíti még a helyzetünket, hogy Victor Michel combizom sérülés szenvedett, reméljük, hogy minél hamarabb visszatér. Mindössze két pontot sikerül gyűjtenünk össze hazai pályán, nagyon bántja a csapatot, hogy eddig nem nyertünk itthon, ezen a hétvégén mindenképpen szeretnénk változtatni a Lajoskomárom ellen. Mindent megteszünk azért, hogy megszerezzük a győzelmet.



Enying (14.) – MÁV Előre FC Főnix (1.) – ősszel 0-6

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Összességében pozitív előjellel értékelem a felkészülésünk eredményét. Az érkezőknek hamar sikerült beilleszkedniük a csapatba, és az utolsó edzőmérkőzésünket kivéve, folyamatos fejlődést tapasztaltunk. Volt néhány távozónk, nagyjából ugyanennyi játékost igazoltunk a szomszédos régiókból, biztos vagyok benne, hogy erősödtünk. Ercsiben egy merőben új felállást próbáltunk ki, amit egyébként sikerrel teszteltünk a felkészülés során. Az első félidei játékunk nem úgy sikerült, ahogy az elvárt lett volna. A szünetben érkező cseréink aztán nagyon jól szálltak be, s a helyzetek számát tekintve kiegyenlített második játékrész következett. Az, hogy nem sikerünk gólt, gólokat szereznünk, csak az Ercsi kapusa igen kimagasló teljesítményének volt köszönhető. A Főnix ellen nyilván nagyon nehéz dolgunk lesz. Próbáljuk a télen begyakorolt támadóbb szellemű felállást alkalmazni, de a védelemre még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. Lesz ugyan néhány hiányzó, de ezzel együtt bízunk benne, hogy tudunk meglepetést okozni vasárnap.

KK Grain KFT.-Mezőfalva (10.) - Ercsi Kinizsi (6.) – ősszel 1-1

Villám Balázs a KK Grain KFT.-Mezőfalva vezetőedzője: - A tervezetthez képest eredményekben kicsit alul teljesített a csapat az edzőmérkőzések során, négy meccsen egyszer tudtunk nyerni. Azonban pozitívumként tekinthetünk arra, hogy nem szenvedtünk vereséget. Sajnos az első tavaszi mérkőzésen kikaptunk, elsősorban az volt, hogy későn ébred a csapat, nem vettük fel azt a ritmust, amit a Tordas diktált. Ellenfelünk a helyzeteit jó százalékban értékesítette, ezzel szemben mi kihagytuk a lehetőségeinket, ráadásul meg is pecsételődött a sorsunk a kiállítással, viszont utána olyan lett a csapat hozzáállása, amelyet 11 emberrel kellett volna játszani. Nem tudom, hogy szükséges-e egy-egy pofon, hogy felébredjünk, valamiért mindig gól, vagy emberhátrányban tud megfelelően teljesíteni a társaság. A tél folyamán Balogh Dániel Előszállásra igazolt, Sümegi Dániel befejezte az aktív játékot, míg az utolsó pillanatban Kis Csaba ment el Soltra. Mekota Bernát visszatért hozzánk Előszállásról, Gertner Levente pedig az ifjúsági csapatból lépett feljebb. Az Ercsi ellen első hazai mérkőzésünkön feltétlenül itthon szeretnénk tartani három pontot, ki szeretnénk köszörülni a Tordas elleni csorbát.

Szabadnapos: Sárbogárd (2.)