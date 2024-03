Ahogy arról korábban beszámoltunk, a tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezik a Kiskút Opent, amely az ATP Tour után következő második legrangosabb tenisztorna-sorozat, az ATP Challenger Tour egyik márciusi állomása lesz. A nevezők között olyan nevek bukkantak fel, mint a korábbi US Open-győztes, világranglista harmadik helyezett osztrák Dominic Thiem, vagy a tizenhatszoros ATP-tornagyőztes, korábbi top tízes teniszező, Richard Gasquet. A két sztár mellett a hazaiak közül Valkusz Máté és Piros Zsombor is nevezett és ott lesznek a főtáblán.

A Magyar Tenisz Szövetség most hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy elindult a jegyértékesítés az eseményre, amelyre egységes, 5 ezer forintos áron válthatóak napi jegyek, amelyeket IDE KATTINTVA vásárolhatnak meg. Fontos, hogy a helyszínen, azaz a Kiskút Tenisz Klubban nem lesz jegyértékesítés, csak az online megváltott belépőkkel lehet majd részt venni a torna egyes napjain.