„Final faceoff”, ez állt a fehérvári játékosok bemelegítő mezén, hiszen a vasárnap kezdődő rájátszással megkezdődött az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok búcsúja is, hiszen a Volán utoljára kezdte meg a playoffs küzdelmeit a Raktár utcai létesítményben, a következő szezontól már az Alba Arénában fogadja ellenfeleit a Hydro Fehérvár AV19. Addig azonban remélhetőleg még nagyon sok dolga lesz a Kiss Dávid vezette együttesnek és fantasztikus szurkolótáborának. A rájátszás első körében a Pustertalt választotta a Volán, az olaszok a pre-palyoffs során a Ljubljanát búcsúztatva jutottak el a legjobb nyolcba. A hazaiak keretébe visszatért Leclerc, Laberge és Vértes pedig kimaradt.

Telt ház és fantasztikus hangulat fogadta a csapatokat, a Volán pedig ehhez mérten be is kezdett, és másfél perc alatt meg is szerezte a vezetést. Phillips kékvonalas lövésénél takart kiválóan McGauley, Smith tehetetlen volt, a csarnokban pedig szinte hangrobbanás következett be, 1-0. Majdnem gyorsan megduplázódott az előny, de Hári ziccerét fogta a kapus. Nagyon élesen jöttek ki a jégre Kiss Dávid fiai, ezzel a lendülettel pedig szemmel láthatóan nem tudott mit kezdeni az olasz együttes. Az első harmad derekán jutottak el szinte először komolyabb szándékkal Roy kapujáig, a portás azonban a helyén volt. A két csapat közötti játékbeli differenciát a vendégek némi keménykedéssel próbálták egyensúlyozni, no de a Fejér vármegyeieket nem kell félteni, egyik alkalommal Nilsson ráncibált meg egy Pustertal játékost fegyelmezésképpen. Négy és fél perccel a szünet előtt Leclerc és Kasastul találta meg egymást, az ökölpárbajt döntetlenre lehozták a felek.

A szünet után feljebb kapcsolt a Pustertal, Petan veszélyeztetett kétszer is közelről, de Roy résen volt. Nyomtak az olaszok, kellett pár perc, mire felvette ezt a tempót a Volán. Hét perc eltelte után Kuralt ziccere maradt ki, Smith védett. Pár perccel később egyenlített a Pustertal, emberelőnyben lesgyanús körülmények között vitték be az olaszok a pakkot, közelről pedig Sill volt eredményes, 1-1. Visszanézték az esetet, de így is érvénybe maradt a gól. Szinte rögtön jöhetett volna a válasz, emberelőnyben Bartalis tört be a kapu elé, de Smith védett, ahogyan Campbell távoli löketét is fogta a hálóőr. A másik oldalon kihasználtak egy újabb fórt, Ege találta meg a rést a rövid felsőnél, 1-2. Érthetetlen bírói döntés után ismét öt a négy ellen támadhatott az olasz gárda, de ezúttal Roy és a védelem lehúzta rolót.

Nagy tempóban kezdtek a felek a harmadik harmadban, három perc után Nilsson egalizálhatott volna, azonban Smith a kapuvasra tornázta a bekk közeli próbálkozását. Kevés játékmegszakítással gyűrték egymást a felek, nyolc perccel a vége előtt Terbócs közelről nem tudta betuszkolni a pakkot, de az akciót követően emberelőnyben támadhatott a Volán, a fórban hihetetlen tűzijátékot rendeztek a hazaiak, Bartalis négy alkalommal is egyenlíthetett volna, de Kuralt sem tudott túljárni Smith eszén. Öt perccel a vége előtt már maga mögé kellett nyúlnia a portásnak, Campbell távoli lövésébe ért bele jól McGauley, ezzel becsapva Smitht, 2-2. A folytatásban nem született döntés, így jöhetett a hosszabbítás, ami a rájátszásban harmadokra van bontva, a csapatok aranygólig játszanak.

A ráadás első harmadát emberelőnybe kezdhette a Volán, Leavens és Stipsicz tüzel is, sajnos sikertelenül. Szerencsére azonban nem nyúlott túl hosszúra a negyedik harmad, ugyanis kevesebb mint három perccel a hosszabbítás kezdete után Hári ugratta ki kiválóan Kuraltot, aki ziccerben egy cselt bemutatva döntötte el a győzelem sorsát, 3-2.

Folytatás hétfőn 19.15-kor, amikor ismét Székesfehérváron csapnak össze a felek.

Hydro Fehérvár AV19 – Pustertal Wölfe 3-2 (1-0, 0-2, 1-0, 1-0) – hosszabbítás után

Székesfehérvár, V.: Sternat, Smetana, Gatol-Schafranek, Riecken

AV19: Roy – Fournier, Campbell, Magosi, Hári (1), Kuralt 1 – Stipsicz, Nilsson, Leclerc, Bartalis, Mihály – Robertson, Phillips 1, Atkinson, McGauley 1, Leavens (1) – Kiss R., Ambrus Cs., Ambrus G., Németh, Terbócs. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Wölfe: Smith – Stanton, Messner, Catenacci, Frycklund, Petan – Kasastul, Ege 1, Morley, Schofield, Akeson (1) – Glira, Atwal, Deluca, Sill 1, Mantinger – Althuber, Öhler, Berger, Hasler. Vezetőedző: Kasper Vuorinen.

Kiállítások: 13, ill. 15 perc.

Kapura lövések: 27-27.