Nincs jó passzban a tizenhétszeres bajnok, 15-szörös Magyar Kupa-győztes Győri Audi ETO KC. A napokban elbukta a Fradival szemben a kupadöntőt, s a bajnokságban is csak úgy vezeti tabellát az FTC-vel azonos pontszámmal, hogy két mérkőzéssel többet játszott. A napokban menesztette is vezetőedzőjét a kisalföldi egylet, Urlik Kirkely helyett március 22-től a holland női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya, Per Johansson veszi át a zöld-fehérek irányítását. Vagyis kedden 18 órakor a megbízott tréner, Kun Attila vezeti az ETO-t a Köfém csarnokban.

– Nagyon várjuk a mérkőzést, de tudjuk, hogy nem mi vagyunk az esélyesebb csapat; ennek ellenére mindent megteszünk, hogy szoros eredmény szülessen, és kihozzuk magunkból a legjobbat – fogalmazott a fehérvári klub honlapján Szemes Szonja, az Alba szélsője.

Az FKC 16 mérkőzést követően a tabella kilencedik helyén áll. Októberben 38-22-es vereséget szenvedett Horváth Roland együttese Győrben. Most sem az lesz az lebeg a fehérvári lányok előtt, hogy elkapják a világsztárok sokaságát felsorakoztató ETO-t.

– Régen játszottunk már tétmérkőzést, ezért nagyon várjuk a Győr elleni találkozót. Szeretnénk megnehezíteni a dolgukat és a saját játékunkra koncentrálni – vélekedett az FKC fiatal átlövője, Sulyok Réka.