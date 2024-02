Ahogy arról korábban beszámoltunk, Dominic Thiem, US Open-győztes, korábbi világranglista harmadik teniszező úgy tervezi a márciusát, hogy nem utazik el az Egyesült Államokba az év első két ATP 1000-es versenyére, hanem helyette Európában versenyez salakpályán. Így merült fel, hogy ott lesz a székesfehérvári Kiskút Openen, ami most hivatalossá vált, hiszen kiderült kik azok, akik megmérettetik tudásukat a március 11-17. közt rendezett tenisztornán.

A Kiskút Open nevezői között a sztárok mellett magyarokat is megtalálunk

Forrás: Magyar Tenisz Szövetség / Facebook

Az osztrák sportolón kívül Richard Gasquet is leadta nevezését a Kiskút Tenisz Klub által szervezett viadalra. A 37 éves francia igazi veteránnak számít, 2002-ben vált profivá, legjobb eredménye a világranglistán pedig a 7. hely volt még 2007-ben. Pályafutása során 16 alkalommal örülhetett tornagyőzelemnek az ATP Touron – legutóbb 36 évesen, 2023-ban Aucklandban –, míg a mérkőzéseket tekintve 602 alkalommal hagyta el nyertesen a pályát.

Thiem és Gasquet mellett olyan tehetségek is neveztek, mint a jordániai Abedallah Shelbayh, aki tavaly érdekelt volt a legjobb fiataloknak rendezett ATP Next Gen Finals-ön. Mellette itt lesz Vu Ji-ping is, aki 2023 februárjában a dallasi 250-es viadal megnyerésével az első kínai játékos lett, aki tornagyőzelmet aratott az ATP Touron.

A tavalyi döntősök közül Nino Serdarusic ezúttal is elindul a versenyen, a selejtezőben kezdi meg a küzdelmeket.

A nemzetközi sztárok mellett a hazai teniszezők közül Piros Zsombor és Valkusz Máté biztosan ott lesz a Kiskút Openen, de a szervezőknek lehetőségük van a főtáblára és a selejtezőbe is szabadkártyát kiosztani, így vélhetően több magyarnak is szurkolhat majd a közönség.