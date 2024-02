Hosszú volt az út Csákvárról Csákvárig – mutatja be új igazolást, Dencinger Norbertet az aqvitalfc.hu. Ez való igaz, hiszen a tősgyökeres csákvári a Főnixnél, az MTK-nál, a Bicskénél és az osztrák Kufsteinnél is megfordult mielőtt 2024 januárjában visszatért szülővárosába. A futballista már a törökországi edzőtáborban is ott volt az NB II-es együttessel, teljesítményével pedig meggyőzte a szakmai stábot arról, hogy szerződtetniük kell.

– Az első perctől kezdve mindenki befogadó és segítőkész volt. Már most kijelenthetem remek a közösség, jó idetartozni – mondta az aqvitalfc.hu-nak Dencinger. Hozzátette, amikor eldöntötte, hogy hazajön Ausztriából, akkor egyértelmű volt, hogy csákváriként az Aqvital FC-től kér edzéslehetőséget, annak pedig kifejezetten örül, hogy ez kerekedett ki a felkészülésből.

A középpályás mellett, ahogy azt a csákváriak hivatalos oldala is írja, szükséges volt, hogy egy kapust is igazoljanak, hiszen a Puskás Akadémia az őszi nagyszerű teljesítménye után visszarendelte Pécsi Ármint. Ezután született meg a megállapodás arról, hogy helyette a 20 esztendős Perczel András kerül az NB II-es együtteshez, akit az idény végéig kaptak kölcsön a felcsútiaktól.