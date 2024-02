A 32 éves játékos Fejér vármegyei nevelésű, a Puskás Akadémián és a Fehérvár utánpótlásában pallérozódott. Az NB I-ben a piros-kékek színeiben mutatkozott be a 2011/2012-es szezonban, Felcsútra 2018 nyarán került, azóta meghatározó játékosa a Puskásnak. Ebben a szezonban 13 mérkőzésen kapott lehetőséget Hornyák Zsolttól az NB I-ben, a friss bejelentés szerint 2025 nyaráig hosszabbítottak vele szerződést.

– Gyorsan megszületett a megállapodás, nem is volt tervben más. Aki ismer, az tudja, mit jelent nekem az akadémia. Próbálok napról napra azért dolgozni, hogy a csapatba kerülhessek, valamint az öltözőben is példát mutassak. Nem is lehet más a célom, amikor játszunk, szeretnénk nyerni, szerencsére az elmúlt években a Mester vezetésével sikeresek vagyunk. Próbálunk ebben az évben is minél előbb végezni a tabellán, ennek szellemében készültünk az edzőtáborban is. Örülök, hogy a hétvégén már bajnoki mérkőzésünk van – fogalmazott a Puskás Akadémia honlapjának a csapatkapitány.

Amennyiben Hornyák Zsolt pályára küldi a hétvégén Szolnokit, a rutinos védőnek az lesz a 250. bajnoki mérkőzése az első osztályban.

– Gyorsan elrepült ez a 249 mérkőzés, egy kis faluból, Nagyvelegről idáig jutottam, ez legyen példa mindenkinek, egy kistelepülésről is el lehet jutni 250 találkozóig, bízom benne, hogy ha nem is 250, de még 100 legalább van bennem.