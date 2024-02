Hivatalos oldalán jelentette be a Puskás Akadémia, hogy ezentúl minden hazai mérkőzésére ingyenesen léphetnek be a felcsúti lakosok. Mint ahogy azt a csapat is írja, a kedvezmény a Magyar Kupa-mérkőzésekre és a nemzetközi találkozókra is vonatkozik. Jelmondatuk: „Mert a Pancho a Tiétek is!”

A klub kiemeli, a lakcímet igazoló kártya, valamint a személyi igazolvány felmutatása szükséges a belépéshez, emellett egy lakcímkártyával csak egy ingyenes belépőjegy igényelhető. Hozzáteszik, a kedvezmény kizárólag a helyszínen, a pénztáraknál igénybe vehető.

A Puskás Akadémia legközelebb szerda este, 20 órától lép pályára a Pancho Arénában a Zalaegerszegi TE elleni bajnokin. Ezt követően az MTK Budapest, az Újpest, a Fehérvár FC, a Paks, a Kisvárda és a Debreceni VSC látogat még a 2023-2024-es idényben Felcsútra.