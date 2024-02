Már akkor, nyolcévesen kitűnt a mezőnyből. Mint mondja a most mindössze 15 esztendős lány: nagyon ügyesen előzött, jól védekezett, mentálisan mindvégig a topon volt, nem zökkentette ki semmilyen külső behatás.

– 2021-ben, Veszprémben volt szerencsém először egy edző szeme láttára gokartozni. A felmérés után azt mondta, hogy nagyon tehetséges vagyok, és kapacitált, hogy induljak el a bérgokart-bajnokságban. A 2022-es szezon első felében rajthoz is álltam, és már az elején jöttek az eredmények – mesélte határozott pillantással a szemüvege mögül Benedek Anna.

Nem csoda, hogy a pályát kritikusan szemlélő szakemberek azt javasolták Annának, hogy üljön át egy versenygokartba. Megtette, s azóta is koptatja az aszfaltcsíkot.

Ő az egyetlen székesfehérvári hölgy, aki rendelkezik az MNASZ versenyzői licenszével és nemzetközi licenszel is.

Az amatőr gokartbajnokságban, a HCK (Hobby Cart Kupa Bajnokság, Karting 365 bajnokság) futamain korosztályában rendre a második-harmadik pozíciókban zárt.

Bátran versenyez itthon és külföldön is

Fotó: Attila Janics / Forrás: Speedlight Photo Agency/Murányi Gábor

2023-ban már versenygokartban mutatkozott be, első futamán, egy esős versenyen az összetett második helyén végzett. 2023. nyarától a CRG alakulatától átszerződött a KMS Europe csapathoz, ahol korábbi világbajnokok, Európa-bajnokok versenyeztek. A KMS Europe az előző évek legsikeresebb csapata a honi gokartsportban.

Az előző szezonban az MNASZ Országos Gokart Bajnokság JUNIOR Calivita kupa (6 futam) összetett 2. helyét szerezte meg. Az RMC Clubsport JUNIOR Calivita kupa (6 futam) összetett számításában a harmadik lett. A CEE Közép-kelet Európa-bajnokság ausztriai viadalán a 19. helyen zárt a nemzetközi mezőnyben. A Morva Kupán javított, ugyancsak Bruck am Leithában a cseh és szlovák összetett kupán a 16. volt. A Magyar Nagydíj SENIOR versenyében (15-18 évesek) – ami ugyancsak nemzetközi megmérettetés volt –, 15 indulóból a 11. helyezést zsebelte be a 15 esztendős hölgy.

Benedek Anna szorgosan gyűjtögeti az elismeréseket

Fotó: Attila Janics / Forrás: Speedlight Photo Agency/Murányi Gábor

A Ciszterci Szent István Gimnázium 10-es tanulója nem csupán a pályán fejleszti képességeit. Szimulátoron is versenyez, valamint rendszeresen figyeli a Forma-1-es futamokat, vagy épp a Moto GP-t, megpróbál elcsípni egy-két extra technikát.

– Ebben az évben nagyon sok időt szeretnék gokartban tölteni. A tervek szerint előbb az országos bajnoki futamokon indulok el, aztán az eredményeim függvényében az év közepétől nemzetközi versenyeken is rajthoz állnék. Kecskeméten, Szlovákiában, Csehotszágban és Ausztiában rendeznek versenyeket. Nem ismeretlen a külföldi pálya, hiszen minden hétvégén Ausztriában szoktam tréningezni. A téli időszakban Olaszországban is edzünk. Itthon személyi edzőm, Czinger Attila segít sokat a fizikai felkészülésben. Valamint Halászi János a mentor coach-om.

Bármilyen furcsa, a gokartban repesztő Benedek Anna a közúti autóvezetést még nem próbálta. Azzal azonban tisztában van, milyen versenyző, s hova fejlődhet.

– Az erősségem az, hogy bátran előzök. Ugyanakkor mentálisan nem zavar meg, ha esetleg lehagynak. Fizikálisan van még hova fejlődni, hiszen a kategóriaváltással erősebb, gyorsabb gokartban ülök. 30 lóerős Rotax-motor van a gépben, körülbelül 120-130 km/h a végsebessége. Eléggé gyors - mosolygott Anna, aki gyakran megríkatja a fiúkat, azokat, akiket egy finom koccantás után megkerül egy-egy versenyen.

Az edzéseiket videóra veszik, azokból készülnek a különféle pályákra, valamint elemzik a telemetria adatait. De a pályatrénigeken gyakorolják a versenyszituációkat is.

– Szeretnék kijutni a Rotax világdöntőjére. Azok a pilóták vehetnek azon részt, akik megnyerik az országos bajnokságukat. Később szeretnék átülni egy kasztniautóba, s azzal versenyezni. Még nem tudom, miben lennék jó, de a rallye és a WTCC, a túraautózás is érdekel.

A realitás talaján marad. a Forma-1-ben nem gondolkodik. Jól tanul, a tréningekre is viszi magával a tankönyveket. Tudatos lánynak tűnik, már azt is tudja, mivel foglalkozik majd, ha nem az autóversenyzés lesz a megélhetési forrása. Dietetikusként, vagy gyógytornászként dolgozna.

Benedek Annának volt már balesete is. A szülők féltik ugyan, de tudják, ebben a sportban el kell menni a falig, hogy legyen eredmény. Bátornak kell lenni szembeszállni a G-erőkkel.

– Nincs bennem félsz, bátornak tartom magam. De csak a pályán. Azon kívül visszahúzódó vagyok – árulja el az autóversenyző pici lány.