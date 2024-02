Fontos a világbajnokság női pólósainknak, hiszen az Európa-bajnokságot kissé csalódást keltően az ötödik helyen zárták, így továbbra sincs meg a 2024-es olimpiai kvóta. A párizsi repülőjegyet utoljára a katari világbajnokságon harcolhatja ki az együttes, ehhez a papírforma szerint Olaszország-Kanada kettős valamelyikét biztosan meg kell előzni.

– A szoros vereségek megmutatták, nincs nagy távolság a csapatok között. Az, hogy mit tanultunk az Európa-bajnokságból majd most, Dohában derült ki. Sok mindenre jutottunk, a legszembetűnőbb problémánk a védekezés volt, ott javulnunk kell, erre elég nagy hangsúlyt fektettünk a vb-re való felkészülés alatt, remélem ez meglátszódik majd élesben is. Fontos, azzal a mentalitással utazzunk ki, hogy a négybe szeretnénk kerülni. Nyilván ez egy elég nehéz akadály lehet a negyeddöntőben, valamint az ausztrálok elleni csoportmérkőzés sem lesz egyszerű, de erre képesek lehetünk remélem sikerülni is fog. Van nyomás rajtunk, de nem nagyon koncentrálunk erre, sportolók vagyunk, minden mérkőzésen nyerni akarunk. Ki akarjuk javítani az Eb-n látott hibákat, jól akarunk játszani, ha úgy játszunk, ahogy tudunk, szép eredményre lehetünk képesek – mondta lapunknak Garda Krisztina a kiutazás előtt.

Az első csoportmérkőzésen Új-Zéland ellen ugrott medencébe a válogatott, a keretben a három dunaújvárosi közül ketten ott voltak, Garda Krisztinát és Geraldine Maieut nevezték a kapitányok, Horváth Brigitta ezúttal a lelátóról nézte az eseményeket. Lassan lendültek bele a mieink, 2-2ig szorosan alakult a mérkőzésen, aztán Gurisatti vezetésével vezetett Magyarország, majd nem sokkal később a rekordnak számító kilencedik világbajnokságán résztvevő Keszthelyi Rita góljával már 5-2 volt az állás. A második negyedben sem igazán lassítottak a mieink, támadásban záporoztak a gólok és a kapufák, a szünetben öt góllal, 9-4-re vezetett a magyar válogatott.

A fordulást követően kicsit megtorpantak a csapatok, a szakmai stáb kapust cserélt, Neszmély váltotta Magyarit, elapadt a gólcsap, több mint öt percet kellett várni az első találatra, Garda lövése kötött ki a hálóban. Erre jött az egész mérkőzésen ficánkoló McDowell centergólja, Keszthelyi azonban ezt nem hagyta szó nélkül, így ezt a játékrészt is nyerték a mieink.

Az utolsó etap újra a gólokról szólt, ebből szerencsére magyar oldalon nyolcat is láthattunk, Gurisatti, Keszthelyi és Leimeter húzta a szekeret, a végére kinyílt rendesen az olló, a magyar női vízilabda-válogatott 19-8-ra nyert. Összességében támadásban a harmadik negyedet leszámítva kiválóan teljesítettek a mieink, azonban a védekezés az Európa-bajnoksághoz hasonlóan nem zárt még betonbiztosan, centerből öt gólt is lőtt Új-Zéland.

Magyarország –Új-Zéland 19-8 (5-2, 4-2, 2-1, 8-3)