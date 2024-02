Marco Rossi nemzeti együttese remekelt a Nemzetek Ligája előző kiírásában, a németekkel, az olaszokkal és az angolokkal vívott csatában kiharcolta a további A-divíziós tagságot. Magyarország a második kalapból várta a sorozat sorsolását, miután a nyolcadik legerősebb csapatként rangsorolták.

A magyar válogatott a 3. csoportba került, Juan Mata, a spanyol klasszis Hollandia mellé és Németország, valamint Bosznia-Hercegovina társaságába sorsolta a magyarokat.

– Ezen a szinten, az A ligában lehetetlen gyengébb ellenfelet kapni, kizárólag erős riválisok várnak ránk ősszel – fogalmazott az mlsz.hu-nak a sorsolás után Marco Rossi szövetségi kapitány. – Hollandia és Németország a papírforma szerint jobb csapat nálunk, míg a bosnyákok ellen kiegyenlített erőviszonyokra számíthatunk. A papírforma azonban nem mindig igazolódik be a pályán, minden mérkőzésen születhet meglepetés - számunkra kellemes és kellemetlen is. Érdekes lesz újra összemérni az erőnket a németekkel, és a hollandok elleni összecsapásaink is izgalmasak lesznek.

Oda-vissza játszanak egymás ellen a csapatok, szeptemberben, októberben és novemberben rendezik a találkozókat.