A második játékrész elején a kék-fehérek is megmutathatták, mit tudnak, de nem sikerült egyenlíteni. Feljebb kapcsoltak Kiss Dávid tanítványai, de a kapu előtti átadásokba továbbra is sok pontatlanság volt. Nyomott a Fehérvár, de az osztrákok ellentámadásaiban is megvolt a veszély, Hartl a harmad közepe tájékon könnyen megduplázhatta volna az övéi előnyét. Öt perccel a szünet előtt emberelőnybe került a Hydro Fehérvár Av19, alig tizenegy másodperc alatt sikerült kihasználni a fórt, Leavens varrta fel a rövid felsőbe, 1-1. Az utolsó másodpercekben Mihály ziccere maradt ki, 1-1-gyel fordultak a felek.

Az utolsó húsz percnek emberelőnyben vághatott neki a Volán, a hazaiak pedig ezzel a fórral is éltek, Hári bombázott a kapuba, 2-1. Hét és fél perc eltelte után a fehérvári fölény ellenére majdnem egalizált a Bécs, de Horváth a földön fekve még felnyúlt a sarokhoz a lepkéssel, a korong pedig megpihent a kesztyűben. Az utolsó percekben kiegyenlítettebbé vált a játék, a hazaiak ütöttek egy kapuvasat is, sőt három minutummal a vége előtt emberelőnyben is támadhattak, ám nem sikerült eldönteni a mérkőzést. Baj nem lett belőle nyert a Volán, így a Hydro Fehérvár AV19 öt fordulóval a vége előtt már biztos bejutott a rájátszásba. A playoffban egymást követő negyedik évben lesz ott a gárda.