Junior korú játékosokkal érkezett a Mecsek-PVSK gárdája az MKOSZ-csarnokba, ahogy az borítékolható volt, az első támadástól kezdve nagy volt a különbség a felek között. Szentpáli Gergő, a DKKA trénere bátran rotálhatott, minden játékosa hozzá tudott tenni a mérkőzéshez. A házigazdák már a harmadik negyedben elérték a bűvös, százas határt, és a negyedik etapban a száz pontot is átlépte a különbség. A vendéglátók minden bevethető kosárlabdázója pályára lépett, valamennyien be is találtak a gyűrűbe, a saját nevelésű Vas Viktória és a kadett korú Milis Lilla egyaránt nyolc ponttal jelentkezett, az utolsó percekben pedig Monics Dorka is feliratkozott a pontszerzők közé. Érdekesség, hogy az akadémisták – a Mecsek-PVSK elleni idegenbeli, valamint a BEAC elleni fehérvári mérkőzést követően – immár harmadszor dobtak száz pont felett a bajnokságban.

Dávid Kornél KA–Mecsek-PVSK U23 130-21 (42-8, 30-6, 39-2, 19-5)

MKOSZ Edzőközpont, vezette: B. Németh, Krisztián-Világos

DKKA: Varga S. 10/6, Szücs Lu. 14/6, Frindt N. 17/12, Laufer G. 11/3, Drávecz B. 15. Csere: Kötő L. 7, Szücs Li. 8, Papp L. 17, Dávid M. 13/3, Milis L. 8/3, Monics D. 2, Vas V. 8/6. Vezetőedző: Szentpáli Gergő

- Gratulálok a csapatnak, végig jó ritmusban játszottunk, a nagy különbség megérdemelt. Fontos, hogy mindenki pályára léphetett és pontot is szerzett - közölte a hazaiak vezetőedzője.